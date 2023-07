Neprohra Ripple u soudu vyslala vlny euforie do celého kryptotrhu | e15.cz

Kryptoměnový token XRP též známý jako Ripple v posledních čtyřiadvaceti hodinách zažil jízdu, kterou investoři do digitálních mincí pamatují z let 2017 či 2020, kdy docházelo k překotnému růstu ceny bitcoinu a přílivu důvěry desítek tisíců optimistů. Na vlnu euforie vyslalo do nedávna letargický XRP rozhodnutí newyorského okresního soudu, u kterého se Komise pro cenné papíry (SEC) a firma Ripple Labs soudily o to, zda token XRP je či není cenným papírem, a zda tedy v konečném důsledku spadá pod jurisdikci SEC, či ne.