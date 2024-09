Nejhorší je, že jsem závislý na pomoci jiných, říká Jiří Lupoměch, který se kvůli nemoci nemůže hýbat

Začalo to nenápadně. Bývalý policista Jiří Lupoměch cítil občas slabost v jedné ruce a později zjistil, že v ní má méně svaloviny. Odstartoval tak jeho maraton běhání po lékařských vyšetřeních: až po víc než roce se dozvěděl krutou diagnózu: ALS neboli amyotrofická laterální skleróza.

„Je to hodně omezující onemocnění, které v průběhu let zasáhlo mé tělo. Od zdravého člověka jsem se posunul do úplné invalidity, “ popsal ALS v MediCastu Jiří Lupoměch.

ALS je neléčitelné neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, které způsobuje degeneraci buněk centrální nervové soustavy. Při nemoci dochází k postupné svalové atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován při zachování psychických a mentálních schopností. Jiří Lupoměch se tak stal doslova vězněm ve vlastním těle, které neovládá.

Hostem dalšího dílu MediCastu byl Jiří Lupoměch, bývalý policista a pacient s ALS • e15

„Nejhorší je pro mě, že jsem závislý na ostatních, nebejdu se bez pomoci už vůbec,” řekl nám v podcastu Jiří, který v roce 2023 přestal chodit a letos je už zcela imobilní, hýbe jen hlavou a má problémy s dýcháním. Celkem čtrnáct hodin denně je napojený na neinvazivní plicní ventilaci: přístroj, který mu s dýcháním pomáhá. I náš dvacetiminutový rozhovor jsme museli několikrát přerušit kvůli jeho problémům s dechem.

Tento speciální díl MediCastu jsme natáčeli u pana Jiřího doma, kde jsme se sešli společně s Tomášem Drbalem, který je technickým ředitelem společnosti BTL. Ta pacientům s ALS pomáhá a Tomáš se zná s Jiřím už delší dobu.

V podcastu chceme nejen zvýšit povědomí o ALS, ale pomoci také zpropagovat sbírku, kterou rodina pana Jířho uspořádala.

Potřebuje pomoci alespoň trochu zkvalitnit život: peníze využíje například na auto, kam by se vešel invalidní vozík, aby se mohl snadněji dostat ven z bytu.

Jiřímu Lupoměchovi můžete pomoci na tomto odkazu.

Ve videorozhovoru se dozvíte více o nemoci ALS, ale i o tom, jak moc se změní život lidí, kteří jí trpí nebo o tom, jakou zátěž nemoc znamená nejen pro Jiřího, ale pro jeho rodinu.

Pomozte nám Jiřímu jeho úděl ulehčit, zapojte se také do sbírky, ve videu najdete i QR kódy s odkazy na konkrétní částky, každá koruna se počítá. Nechte Jiřímu ve sbírce nějaký vzkaz, dělá mu to velkou radost.