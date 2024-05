Jiří Oslizlo se v dřevozpracujícím odvětví pohybuje od konce devadesátých let, kdy koupil krachující dřevokombinát poblíž obce Ptení na Prostějovsku. „Vystoupil jsem z auta, ucítil jsem tu vůni toho dřeva, přišel jsem do haly, kde byly úplně nové stroje a řekl jsem si wow, to není špatné. Do teď mám při vzpomínce na to husí kůži.“

Necelých deset let poté přišla globální ekonomická krize. Ta podle Oslizla sice ovlivnila i dřevozpracující obor, nicméně díky tomu, že společnost Agrop Nova už tenkrát exportovala do více než šesti západoevropských zemí, dokázala rozložit objem zboží tak, že se jí to v produkčním objemu v podstatě nedotklo. „Mám spíše v paměti jeden pozitivní efekt, který souvisí i s dnešní dobou. Před rokem 2008 byl velký nedostatek lidí. Krize to změnila a v letech 2009-10 bylo možné nalézt více pracovníků, což jsme využili k rozsáhlému investičnímu rozvoji, podpořeni dotacemi dostupnými v té době. Celkově jsme víc než zdvojnásobili počet lidí, takže krize nám paradoxně poskytla příležitost a extrémně nás posílila.“

Firma má v současnosti obrat tři čtvrtě miliardy korun a 80 % jejího byznysu tvoří export. Mezi její největší odběratele patří Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie a Itálie. „Překvapivě začíná růst Polsko a logicky vidím rostoucí tržní příležitost i v České republice, které bychom velmi rádi využili.“

Proč se české dřevo exportuje do zahraničí s nízkou přidanou hodnotou? Jak odbourat předsudky a obavy ohledně používání dřeva ve stavebnictví? Proč by měla poptávka po dřevě růst přirozeně? Jaký potenciál má dřevo ve výstavbě veřejných a komerčních budov? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club