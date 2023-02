Hackerský útok na firmu lze snadno objednat, říká Pech z Vodafone | e15.cz

Počet kybernetických útoků na tuzemské firmy stále stoupá a Česko je co do jejich počtu už na pátém místě v rámci Evropy. Na trhu zároveň panuje dlouhodobý nedostatek IT odborníků. Jak v takové situaci ochránit svá data? Kde mají firmy z hlediska kyberbezpečnosti bílá místa? A jak správně nastavit bezpečnostní politiku?