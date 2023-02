Pouze 1 ze 4 firem ochrání svou síť před hackery. Jak se kyberútokům vyhnout? | E15.cz

ZDROJ: Vodafone Czech Republic a.s.

Je vaše firemní síť opravdu v bezpečí? Pokud ne, hrozí, že se do ní hackeři jednoduše nabourají. V loňském roce si vybrali za cíl nejen české firmy, ale i nemocnice. Kyberútoky jsou přitom čím dál rafinovanější a jejich intenzita rok od roku stoupá. V článku vám poradíme, jak se na možná rizika co nejlépe připravit.

Malware, phishing, DoS či DDoS útoky. To všechno ohrožuje firmy po celém světě. Z výzkumu Cyber Ready Barometr společnosti Vodafone navíc vychází, že pouze 1 ze 4 podniků má svou síť kvalitně zabezpečenou. Zbylé tři čtvrtiny by se kyberútoku neubránily.

Útoky hackerů jsou přitom různé. Při těch pasivních útočník pouze zachytává přenášená data v síti, při aktivních je jeho cílem rovnou narušit vaši síť. A v tom případě i chod celé firmy.

O co všechno můžete přijít? Nedostatečná kyberbezpečnost neohrožuje jen citlivá data firmy, ale i její peníze. Čím silněji útok hackerů firmu zasáhne, tím nákladnější je obnova všech systémů. Nemluvě o tom, že u služeb, jako je například e-shop, znamená vyřazení z provozu i stopnutí všech objednávek. Systém je totiž nezvládne přijímat a firma přichází o tržbu.

Jak spolehlivě ochránit firemní síť?

Mezi vhodná řešení patří:

Next Generation Firewall

Speciální Next Generation Firewall chrání firemní zařízení i celou síť. Oproti běžným firewallům, které rozeznávají pouze IP adresy, kontroluje i konkrétní aplikace, jejich obsah a uživatele, kteří aplikace používají.

K čemu to všechno je? K tomu, aby Next Generation Firewall včas rozeznal podezřelé uživatele či programy, které se snaží vyhnout pozornosti maskováním nebo šifrováním. Next Generation Firewall dokáže blokovat hrozby v reálném čase (např. malware, riskantní URL adresy apod.) a zároveň vám výrazně snížit náklady na kyberbezpečnost.

Co všechno Next Generation Firewall umí:

Klasifikaci provozu provádí tak, že identifikuje aplikaci , nikoliv port, na kterém aplikace běží. To vám poslouží jako základ pro bezpečnostní politiku.

, nikoliv port, na kterém aplikace běží. To vám poslouží jako základ pro bezpečnostní politiku. Identifikuje uživatele nejen podle jeho IP adresy, ale i jména . Informace o zaměstnanci pak využijete třeba při reportingu nebo vytváření nových bezpečnostních politik firmy.

. Informace o zaměstnanci pak využijete třeba při reportingu nebo vytváření nových bezpečnostních politik firmy. Zjednoduší vám správu bezpečnostních politik . Díky jednoduchému grafickému nástroji pro editaci snadno zobrazíte detailní informace o uživateli, skupinách a síťových datech rozdělených podle relací, bytů, portů, hrozeb a času.

. Díky jednoduchému grafickému nástroji pro editaci snadno zobrazíte detailní informace o uživateli, skupinách a síťových datech rozdělených podle relací, bytů, portů, hrozeb a času. Má speciální technologii , která souběžně zpracovává více paralelních úloh najednou. Společně s multi-gigabitovou propustností pak zajistí nízkou latenci a maximální výkon.

, která souběžně zpracovává více paralelních úloh najednou. Společně s multi-gigabitovou propustností pak zajistí nízkou latenci a maximální výkon. Díky multitenancy nebo virtualizaci vám umožní v rámci jednoho fyzického boxu provozovat více virtuálních firewallů. Každý takový virtuální systém pak funguje jako firewall se samostatnou správou.

Ochrana před zahlcením sítě

Pokud chcete mít firemní síť zabezpečenou se vším všudy, nezapomeňte také na ochranu před DDoS útoky. Jejich výskyt neustále roste a jsou natolik účinné, že zvládnou úplně paralyzovat jakoukoliv část firemní sítě – ať už jde o e-maily, nebo celý e-shop.

DDoS útoky můžeme rozdělit na několik druhů, všechny se však zaměřují na to, aby vyřadily z provozu služby firmy na různých úrovních.

Například volumetrický útok zaplní konektivitu do takové míry, že přes ni neprojde žádný další provoz. Aby se před ním firma bránila, potřebuje ve většině případů pomoc poskytovatele konektivity, který útok odrazí dřív, než se konektivita zahltí. Útok se tak dostane jenom na hranici poskytovatele, ten po identifikaci provozu, který je součástí útoku, hrozbu odfiltruje a zákazník často ani nezjistí, že na něj byl nějaký kyberútok vedený.

Dalším typům DDoS útoků, které zahlcují ostatní úrovně služeb, je možné čelit buď na straně firewallu, nebo na úrovni serverů, na nichž běží zákaznické aplikace.

Řešení hledejte u Vodafone Business

Stejně jako ochranu koncových zařízení i ochranu firemní sítě zajistíte jednoduše u Vodafone Business. Ten své služby (včetně Next Generation Firewall a AntiDDoS ochrany) dlouhodobě poskytuje po celém Česku.

Pokud si nejste jistí, jaká služba je pro vás vhodná, vytvoří vám Vodafone Business nabídku na míru – tak abyste měli v rukou řešení, které vyhovuje konkrétně vám a vašim potřebám. Podívejte se, co může Vodafone Business v oblasti kyberbezpečnosti udělat i pro vaši firmu.