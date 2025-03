Strany si před podzimními volbami uvědomily, že dostupnost bydlení je jedním z nejpalčivějších problémů Česka. Proto slibují masivní státní výstavbu, levnější hypotéky, jednodušší povolovací procesy či regulaci krátkodobých pronájmů. Jenže podobné návrhy slyšíme před každými volbami – a realita se nemění.

V nejnovějším díle REcastu se podrobně věnujeme tomu, co politici v kampani nabízejí, kde jejich plány narážejí na realitu a jaké návrhy už léta leží na stole, aniž by je někdo skutečně prosadil. Odborníci mají v otázce řešení bydlení jasno, ale politická vůle chybí.

Co by skutečně pomohlo? Jaké kroky lze udělat hned a co jsou jen volební sliby? Poslechněte si REcast, kde rozebíráme konkrétní návrhy, politické bariéry i to, zda má některá ze stran šanci s bydlením skutečně pohnout.

🎧 Poslechněte si nový díl REcastu:

Co jsme v podcastu probrali: