Českému stavebnictví docházejí lidé. Už nyní má devět z deseti firem problém obsadit technické pozice, a pokud se trend nezmění, do pěti let bude chybět 74 tisíc odborníků. Jaké jsou příčiny a jak situaci řešit? O tom jsme mluvili v REcastu s Pavlem Ševčíkem ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

České stavebnictví čelí zásadnímu problému – nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Podle průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) se situace v příštích letech ještě zhorší, pokud nedojde ke změnám. V roce 2030 bude chybět 74 tisíc odborníků, což může zásadně ovlivnit výstavbu bytů, dopravní infrastruktury i průmyslových objektů. Firmy se s nedostatkem potýkají už teď – 91 procent dotázaných podniků přiznává, že kvalifikovaných pracovníků je zoufalý nedostatek.

Největší problém je v poklesu počtu absolventů technických oborů. Zatímco na přelomu tisíciletí studovala stavební nebo technické obory čtvrtina všech vysokoškoláků, dnes je to méně než polovina. Hrozbou však může být například i případný odchod Ukrajinců zpět do vlasti, až skončí válka a započne obnova válkou zmítané země.

Pokud vás zajímá, jaké kroky by mohly situaci zlepšit a co si o budoucnosti stavebnictví myslí klíčoví hráči trhu, poslechněte si náš podcast s Pavlem Ševčíkem. Mluvili jsme o tom, jak nalákat mladé lidi do technických oborů, jak by měla reagovat vláda a jaké změny už teď chystají samotné stavební firmy.

🎧 Celou epizodu podcastu si poslechněte zde:

Co jsme v podcastu probírali: