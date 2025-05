Investice penzijních fondů do bydlení se blíží. Šéf jejich asociace Aleš Poklop v podcastu REcast popisuje, proč fondy nebudou skupovat jednotlivé byty, jaké projekty je zajímají – a proč výnos zůstává na prvním místě.

Změna zákona o podpoře bydlení otevírá penzijním společnostem možnost investovat až pětinu prostředků z vybraných fondů do nájemního bydlení. „Je to začátek. Důležitý signál, že stát umožňuje těmto fondům zapojit se do řešení bytové krize,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností a šéf penzijní společnosti České spořitelny.

Obava, že penzijní fondy začnou vykupovat celé bloky bytů, je podle Poklopa lichá. „Nebudeme skupovat nemovitosti ani řešit jejich správu. Investice budou probíhat přes fondy kvalifikovaných investorů nebo jako podíl na výstavbě větších nájemních projektů,“ říká. Penzijní společnosti podle něj budou mířit na hotové či téměř dokončené nájemní domy, které už generují stabilní příjmy.

🎧 Celý rozhovor s Alešem Poklopem si poslechněte v nejnovějším díle podcastu REcast

V podcastu jsme se mimo jiné probírali:

Jak a do jakých projektů budou penzijní společnosti investovat

Proč nebudou skupovat byty a kdo bude spravovat nemovitosti

Co musí fondy splnit, než začnou investovat do bydlení

Jaký výnos očekávají a proč nemohou jít „pod cenu“

Proč nelze čekat, že jejich vstup na trh zlevní nájmy

Jaké typy penzijních fondů se do nemovitostí zapojí

Kolik peněz může časem do bydlení směřovat

Jaký vliv mohou mít tyto investice na developerský trh

Proč mladí investoři rostou a co je k penzijku táhne

Jaké další změny v systému penzijního spoření už začaly platit

Penzijní společnosti se nově budou moci podílet na financování bydlení. Jejich šéf Aleš Poklop v podcastu REcast vysvětluje, proč v tom vidí smysl, jak budou vybírat vhodné projekty a proč není možné čekat zázraky – hlavním cílem zůstává výnos pro klienty. | Zdroj: APS ČR