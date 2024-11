🎧 Vrací se kultura do Prahy? Začínají se stavět nová muzea, galerie i koncertní sály

Kultura vždy byla v městských a státních rozpočtech nešťastným otloukánkem a často to bylo první místo, kde se začalo škrtat. Snad i proto byla poslední muzejní budova v Praze postavena před téměř osmdesáti lety a poslední koncertní síň před více než sto lety. To by se teď pomalu mělo začít měnit: peníze do kulturních institucí přitom nesype jen stát, ale i soukromý sektor. Kde všude se bude stavět? Poslechněte si další díl našeho realitního podcastu.