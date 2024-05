Vztah mladých lidí k EU se obecně pokládá za mnohem přívětivější než jejich rodičů. Je to ale opravdu tak? Do podcastu Business Club jsme pozvali mladé kandidáty do evropských voleb, aby nám představili svůj pohled na aktuálně rezonující témata. Jak si budoucnost Evropy představují lidé, kteří mohou za pár let vést naši zemi? To se dozvíte v prvním díle trojdílné podcastové minisérie, tentokrát s Danielou Finkousovou (SPOLU) a Petrem Doubravským (Zelení).