Když společnost GasNet měnila majitele, znamenalo to pro ni také změnit celý svůj informační systém, a to v rekordním čase. Rozhodla se využít nabídky SAP ale také jako jedna z mála u nás přejít kompletně na cloud. „Výrazně to šetří práci i čas,“ říká k této variantě Hana Malá, projektová manažerka společnosti GasNet.

RWE prodala majoritní balík akcií investičnímu fondu Macquarie v roce 2019. Součástí dohody se stalo i opuštění systémů od původní mateřské společnosti, a to do pevně stanoveného data. V případě nedodržení dohodly by GasNetu hrozily vysoké sankce.

Už v roce 2020 tak nastartoval projekt, který po necelém roce přešel do živého provozu. „Byl to velký časový tlak, navíc šlo o komplexitu řešení. Zahrnovala nejen několik modulů SAP, ale i nasazení systému pro řízení našich terénních zaměstnanců, kterých máme více než tisíc. Právě oni každý den obsluhují naši distribuční soustavu. Kromě toho bylo potřeba se vypořádat i s naším docela rozsáhlým IT ekosystémem a napojit ho na zhruba 35 dalších interních systémů tak, aby ke dni spuštění všechno alespoň v základu fungovalo,“ zdůrazňuje Hana Malá.

Společnost si přitom pro budoucnost vybrala ne zcela obvyklé cloudové řešení. Jedním z hlavních důvodů byly průběžné aktualizace. „Dříve jsme měli systém ušitý na míru a každý upgrade znamenal lidskou, časovou i finanční zátěž. Byly nutné specifické zásahy, úpravy, součinnost a podobně,“ vysvětluje manažerka. Nyní aktualizace probíhají jen dvakrát ročně. „Máme pro ně už naučený proces rychlého regresního přetestování, které zvládneme během zhruba dvou týdnů,“ dodává Malá.

Aby k přechodu na cloud došlo, bylo podle ní nutné najít osvícené „ambasadory“ ochotné i schopné hledat nové cesty. „Významně také pomohlo nasazení robotiky, která zrychlila některé procesy a tím kompenzovala navýšení pracnosti u některých jiných,“ dodává.

Platí to i tam, kde už předtím fungovala vysoká míra digitalizace. Například majetkových karet je ve společnosti na 300 tisíc a spravovaly je „tři dámy“. Právě proto, že už tehdy byla majetková účtárna vysoce digitalizovaná. „V tomto počtu nebylo možné se smířit jenom s úplným základem a obsluhovat to bez robotizace,“ podotýká Hana Malá.