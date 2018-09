Aleš Michl: Firmy si půjčují jako o závod | E15.cz

Vždycky jde o dluhy a o to, jak moc jsou kryty majetkem. Říká se tomu finanční páka. U bank lze sledovat páku přes ukazatelem debt to equity ratio, což jsou dluhy bank vůči kapitálu.

Banky jely do roku 2008 klidně s pákou 30:1 – jinými slovy svou pozici za 30 dolarů kryly jedním dolarem majetku. Všem to vyhovovalo, protože to přinášelo ekonomický růst. Ovšem jen do doby, než to spadlo. Banky pak hodně očesaly bilance a dnes vypadají OK…