Michal Semotan: Mají investoři držet hotovost? | E15.cz

Centrální banky chystají masivní stimuly na podporu koronavirem stižené ekonomiky. Platí ještě pořád heslo, že nejlepší investiční strategie je teď držet hotovost? Nejde jen o to, že se indexy krátkodobě zvedly. Nehrozí všeobecným uvolněním monetární politiky znatelný nárůst inflace, respektive v případě českých investorů další znehodnocení koruny?

„Cash is king“ nebo „Cash is trash“? Dva rozdílné názory, které se střetávají mezi investory. Když bych se na to podíval úplně normálním okem investora, řeknu vám před týdnem trochu něco jiného než dnes.