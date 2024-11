25 let e-knih v Česku: Co stojí za jejich úspěchem?

Je to už 25 let co v česku můžeme číst e-knihy díky e-shopu Palmknihy.cz a za ty roky se se hodně změnilo. E-knihy se posunuly od hrozby knihám k běžně přijímanému druhu čtení, jak mezi čtenáři, tak mezi nakladateli. Jaké žánry jsou populární dnes a jaké byly v minulosti? Kdo vlastně kupuje e-knihy?