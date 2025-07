Rozvodny v Praze opět v provozu, většina metropole podle energetiků pod proudem

Všechny rozvodny přenosové soustavy v Praze jsou opět v provozu. Na většině míst v metropoli, kde kolem poledne nastal výpadek elektřiny, by tak měl elektrický proud znovu fungovat. Ve zbývajících místech by se měla situace vyřešit během minut. ČTK to sdělili provozovatel přenosové soustavy ČEPS a společnost Pražská energetika (PRE).