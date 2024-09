65. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně představí inovace, které mění průmysl

Jubilejní 65. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu ukáže na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Nejvýznamnější středoevropská událost zaměřená na technologické novinky se uskuteční na brněnském výstavišti od 8. do 11. října 2024. V průběhu čtyř dnů budou k vidění nejnovější trendy a pokročilá řešení, která určují směr budoucího vývoje v průmyslu.

MSV je dlouhodobě jedničkou mezi průmyslovými veletrhy v celém regionu. Na letošním ročníku se návštěvníci seznámí s prezentacemi 1386 firem z více než 40 zemí světa, které představí své nejnovější technologie a inovace ze všech oblastí průmyslu.

Veletrh jako globální platforma

Mezinárodní strojírenský veletrh i letos přilákal významnou pozornost zahraničních firem, které tvoří polovinu všech vystavovatelů. Oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí otevřou Čína, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Provincie Tchaj-wan nebo Ukrajina. Po třech letech se vrací oficiální účast Japonska pod hlavičkou agentury JETRO, a to v rozšířené podobě s prezentací 18 firem. Pokračuje také zájem o spolupráci ze strany amerických společností, což dokládají potvrzené obchodní delegace ze států Louisiana, Georgia a organizace American-Czech Business Council. Tradiční součástí veletrhu bude Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům. Pokračovat bude i projekt Contact Ukraine zaměřený na propojení českých firem s ukrajinskými partnery.

Brána do budoucnosti průmyslu

Jedním z hlavních lákadel veletrhu bude i pátý ročník Digitální továrny 2.0 s účastí více než 40 firem. Zlatým partnerem projektu je Národní centrum Průmyslu 4.0, které společně s RICAIP Testbed Praha a společnostmi KUKA, Siemens, Česká spořitelna, Smart Informatics, T-Mobile, Deprag, DEL a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing na ploše více než tři sta metrů čtverečních představí řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu. Centrem pozornosti bude i oblíbená digitální stage s programem přednášek a diskuzí.

3D technologie i cena za průmyslový design

Mezinárodní strojírenský veletrh doprovodí výstava profesionálních 3D technologií. Představí se rekordních 26 vystavovatelů se širokou nabídkou – od špičkové aditivní výroby kovových dílů pro raketové motory přes vysoce efektivní 3D tisk prototypů a koncových výrobků po nejoblíbenější značky stolních 3D tiskáren, které si může dovolit každý technický nadšenec. Součástí bude 10. ročník Fóra aditivní výroby, odborné konference za účasti zvučných jmen z praxe.

Novinkou je první ročník Ceny za průmyslový design MSV, kterou vyhlašuje Design Centrum CzechTrade. Porota složená z odborníků v oblasti průmyslového designu bude hodnotit exponáty českých vystavovatelů přímo na veletrhu. Posuzovat bude funkčnost exponátů, jejich estetiku, ergonomii, udržitelnost a ekologický dopad, originalitu, bezpečnost a ekonomickou efektivitu.

Inovace v praxi

Hlavní výstavní část bude obohacena o pestrý doprovodný program složený z odborných konferencí i seminářů. První den se uskuteční Sněm Svazu průmyslu a dopravy zaměřený na zásadní oborové diskuze. Novinkou bude program v Technologické expozici, která na konkrétních praktických příkladech ukáže, jak se ve strojírenských podnicích daří nasazovat produktivní technologie. CyberSecurityHub připravil ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a Industry Cluster 4.0 interaktivní expozici s ukázkami názorné demonstrace nebezpečí kybernetických útoků a důležitost zabezpečení moderních technologií v průmyslu i zdravotnictví. Návštěvníci se mohou zapojit do platformy Kontakt-Kontrakt a dopředu si domluvit jednání s přesným časovým harmonogramem. Projekt Kaletech Packaging Live představí balicí linku přímo v akci. K tradičním partnerům linky se přidaly zcela nové firmy a objeví se i značky, které byly její součástí před několika lety.

Šest technologických veletrhů v jednom

Společně s 65. ročníkem MSV se uskuteční dalších pět specializovaných veletrhů, které se na brněnské výstaviště vracejí vždy v sudých letech. IMT bude přehlídkou obráběcích a tvářecích strojů, FOND-EX se zaměří na slévárenství, WELDING na svařovací techniku, PROFINTECH představí technologie pro povrchové úpravy a PLASTEX je veletrhem plastů, pryže a kompozitů. Podle počtu přihlášených vystavovatelů budou k největším oborům letošního ročníku patřit právě ty, které spadají pod veletrhy IMT, PLASTEX a WELDING, a spolu s nimi elektronika, automatizace, měřicí technika, doprava a logistika, materiály a komponenty pro strojírenství.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce na brněnském výstavišti se konají od úterý 8. října 2024 do pátku 11. října 2024. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení na webových stránkách www.msvbrno.cz.