Akci v rozpočtu, s vtipem a myšlenkou? To chce kumšt!

Můžete zmínit nějakou velkou akci, na kterou se chystáte, nebo kterou máte aktuálně za sebou?

Mám-li zmínit jednu akci z minulosti, tak naši společnou klientskou akci, kterou jsme nazvali „Za hranicí představ“. Tu jsme realizovali v prostoru Cubex společně s dalšími partnery a byla specifická, neskutečně zajímavá a plná neotřelých nápadů, konceptů a technologií. V rámci cateringu máme ambice dělat zajímavé akce, zároveň chceme přicházet i s novými koncepty, vytvářet nové trendy v oboru a tím ukazovat, že jsme ti, kteří udělají klientovi akci šitou na míru.

Jaké jsou teď současné trendy v cateringu?

Největším trendem je momentálně udržitelnost, neplýtvání surovinami a vše spojené s tím. V dnešní době už umí téměř všichni udělat nádhernou a opulentní akci s velkým rozpočtem, luxusními surovinami, dekorací a podobně. Avšak udělat akci s vtipem, myšlenkou a s menším rozpočtem, a ještě navíc v udržitelném režimu, to už chce zkušenosti a znalosti v oboru.

IN CATERING s.r.o.

Zůstaňme u té udržitelnosti. Jak ji konkrétně řešíte vy?

Pracujeme na tom a ještě nějakou dobu budeme. Ale základ pro to již teď máme velmi dobře položený. Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti, na střeše v sídle budovy máme fotovoltaickou elektrárnu, neplýtváme surovinami, a i přesto, že nějaké zbytky vzniknou, putují do potravinové banky. Také se snažíme začleňovat do týmu hendikepované, pomáháme speciální škole Rooseveltova a koneckonců jsme domácím caterigem v eco-friendly venue Cubex centru Praha. Připravujeme spousty dalších dílčích kroků, které nás do budoucna budou profilovat jako leadera udržitelnosti na úrovni cateringových služeb.

IN CATERING s.r.o.

Kromě cateringu provozujete i několik restaurací, například pizzerii Ristorante Fabiano nebo žižkovskou hospodu SOU100. Jak se nyní daří tomuto segmentu pohostinství?

Naším provozům se daří, dlouhodobě vykazují pravidelně se zlepšující čísla a věřím, že děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále. V rámci restaurací připravujeme nové zajímavé projekty, ale nemůžu vám momentálně prozradit více.

Kromě klasických restaurací provozujete i samoobslužné jídelny Tácy na Pankráci a il Bistro. Jaký je v současnosti zájem o tento způsob stravování?

Závodní stravování na pozůstatky z covidu podle mě trpí dlouhodobě úplně nejvíce. Určitá část lidí si zvykla na jídle šetřit. Aktuálně jsme na Pankráci změnili koncept jídelny tak, aby byl pro klienty přitažlivější a nabídka pestřejší. Je to jednoduché – potřebujete dát hostům důvod, proč mají chodit právě k vám. Vyhodnocujeme si prodeje jídel a ta, která jsou na tom dobře, zařazujeme do nabídek opakovaně. Zároveň jsme přidali novinky – zmínit musíme sezónní nabídku regionálních „táců“, na kterých klient dostane menu poskládané z jídel dané světové kuchyně; jako první jsme například nabízeli „francouzský tác“. Dále jsme jídelnu rozšířili třeba o rotisserii, kde připravujeme pečená kuřata nebo kachny.

Máte také projekt Akademie IN CATERING. O co jde?

Chceme mít edukovaný a šikovný personál. Proto jsme přišli s projektem akademie IN CATERING, kde se snažíme zábavnou formou edukovat interní, ale hlavně externí zaměstnance. Naposledy jsme se zaměstnanci řešili nějaké základní principy fungování na akcích, pak jsme jim představili prostor, ve kterém to probíhalo, naučili je čepovat a pečovat o pivo, které jsme pak společně vypili a završili jsme to večeří. Zároveň proškolením se zaměstnancům zvedá i jejich ohodnocení, takže je to pro dobro všech.