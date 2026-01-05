Budimex dokončil rekonstrukci nádraží Warszawa Zachodnia
Budimex dokončil modernizaci železniční stanice Warszawa Zachodnia. Jedná se o jednu z největších infrastrukturních investic v Polsku za poslední desetiletí. Projekt probíhal na území o rozloze více než 70 hektarů a zahrnoval úsek dlouhý zhruba 5 kilometrům na kterém se zároveň kříží hned 14 železničních tratí.
„Výstavba stanice Warszawa Zachodnia je jednou z nejdůležitějších infrastrukturních investic v Polsku posledních let. Projekt posiluje páteř polského dopravního systému a zvyšuje bezpečnost i komfort cestování po celé zemi na mnoho let dopředu,“ popisuje Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex SA.
Aktuálně největší železniční uzel v Polsku získal po komplexní rekonstrukci zcela novou podobu. Varšavské západní nádraží nyní denně odbaví až 60 000 cestujících a téměř 1 400 vlaků. Nově vybudované kolejiště měří přes 35 kilometrů, zahrnuje 137 výhybek a stovky prvků zabezpečovacího a informačního systému – mimo jiné 191 návěstidel a téměř 580 informačních tabulí. Cena zakázky dosáhla v přepočtu zhruba 15,4 miliardy korun.
„Na výstavbě se denně podílelo v průměru 600 pracovníků a 160 strojů. V nejintenzivnějších fázích to bylo až 700 stavařů a 250 kusů techniky. Celkem bylo použito více než 92 000 m³ betonu a 11 500 tun betonářské oceli,“ uvádí Maciej Olek, člen představenstva a provozní ředitel společnosti Budimex SA pro železniční, energetické a průmyslové stavby.
Zrekonstruované nádraží disponuje 63 metrů širokým podchodem a devíti moderními nástupišti, která jsou plně přizpůsobena osobám se sníženou schopností pohybu. S podchodem jsou propojena výtahy a eskalátory. Celková plocha nástupišť činí 35 000 m². Součástí projektu je i nová staniční budova s prostornou hlavní halou a moderní obchodní pasáží.
Projekt kladl důraz také na udržitelnost. Stanice je vybavena fotovoltaickými panely o celkové ploše přes 8 000 m², které dokážou pokrýt přibližně 30 procent spotřeby elektrické energie objektu. V okolí stanice bylo navíc vysazeno téměř 100 stromů a více než 4 000 keřů.
„Jsme hrdí na to, že Budimex společně se společností Mostostal Kraków a dalšími partnery realizoval projekt tak strategického významu pro hlavní město i celé Polsko. Cestující nyní mají k dispozici bezpečný, funkční a komfortní objekt splňující nároky 21. století,“ doplňuje Maciej Olek.
Velké železniční projekty by největší polská stavební společnost brzy ráda realizovala i v Česku. Aktuálně má v tuzemsku na starosti stavbu dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí a vybudování suché protipovodňové nádrže v Kutříně na Chrudimsku.