Na úpatí Krkonoš dorazil stavební boom. Takhle vypadá jejich polská část
- Jen pár kilometrů od hranic Krkonošského národního parku rostou obří ubytovací resorty.
- Polští developeři intenzivně cílí i na české turisty.
- Rozmach nabídky na polské straně Krkonoš pozorně sledují také tuzemští hoteliéři.
Horská sezona postupně vrcholí i v Praze nastává čas jarních prázdnin. A čeští lyžaři mají minimálně v oblasti Krkonoš stále bohatší možnosti, jak trávit volný čas. Intenzivně na ně cílí provozovatelé nových hotelů a apartmánů na polské straně Krkonoš.
Zejména jižní část pohraniční Sklářské Poruby, která sousedí s Harrachovem, je obestavěna novými komplexy hotelových apartmánů a investičních bytů. Během příštích dvanácti měsíců mají jen v Porubě vyrůst tři další velké komplexy o celkové kapacitě necelé tisícovky ubytovacích jednotek. Investor, společnost Górskie Resorty, patří mezi největší hotelové sítě v zemi. Navzdory názvu nabízí hotely a investiční apartmány také na pobřeží Baltského moře. Stejným typem budov v posledních letech mohutně zastavěl i okrajové části Świeradów-Zdróje nebo obce Karpacz na úpatí Sněžky.
Hosty chtějí provozovatelé lákat na komplexní podpůrné služby; například plánovaný The View Mountain Resort má nabídnout i největší konferenční centrum v oblasti. Rozmach polské čtyřhvězdičkové hotelové nabídky láká i turisty z Česka. Atraktivní je pro ně mimo jiné relativní polská láce v porovnání s cenou wellness pobytu ve vyhlášených tuzemských střediscích. Finanční rozdíl se může dostat až do řádu desítek procent.
„Český trh se pro nás stává stále důležitějším. Aktuálně odhadujeme, že čeští občané tvoří přes 20 procent z celkového počtu našich hostů. Ve vybraných pohraničních objektech skupiny Górskie Resorty může být během hlavní turistické sezony podíl hostů z Česka ještě vyšší. Pozorujeme stabilní rostoucí trend,“ vyčísluje mluvčí Górskie Resorty Justyna Grudzińska.
GALERIE: Podívejte se, jakou proměnou prochází polská i česká strana Krkonoš
„Polsko postupuje a polská ekonomika roste úžasným tempem, což je vidět na koupěschopnosti obyvatelstva. Zároveň je to obrovský trh s velkou konkurencí, kde si každý investor může otestovat svoji obchodní strategii. Když tam uspěje, může to vytvářet zajímavý profit,“ komentuje v rozhovoru pro e15 obecnou atraktivitu polského trhu pro byznysmeny zakladatel skupiny Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj. „Polští klienti jsou dnes úplně jiní, než jsme je znali z minulosti. Jsou to velmi zajímaví a v poslední době i solventní zákazníci. I proto jsou důležitou klientelou.“
Čeští hoteliéři reagují
Vývoj za humny pozorně sledují i další tuzemští horští podnikatelé. „Částečná konkurence tam existuje. Nebudu tvrdit, že nás neovlivňuje. Donutila nás jako aparthotel Svatý Vavřinec i asociaci Hoteliérů Krkonoše upravit naši komunikaci. Důležité je sdělit, že resorty na polské straně Krkonoš představují trochu jiné produkty. Nelze je vnímat například jako náhradu malebných horských bud,“ líčí Martin Venglář, předseda sdružení krkonošských hoteliérů a ředitel Svatého Vavřince v Peci pod Sněžkou.
„Ten je v polském měřítku malý butikový hotel. Můžu říkat, že mám dětské herny o rozloze 200 metrů čtverečních a může se to jevit hodně, jenže v Polsku to odpovídá maximálně tak velikosti toalet u jejich heren. Nebudu proto tvrdit, jak mám největší zázemí pro děti, ale zdůrazním spíše naše vkusné zasazení do přírody,“ dodává Venglář s tím, že na tuto strategii slyší i stále více hostů z Polska. Ve „Vavřinci“ jich podle něj přibývá, dlouhodobě navíc roste obsazenost i průměrná cena za pokoj Venglářem vedeného hotelu.
Špindlerův Mlýn čekají změny
I z dalších informací vyplývá, že střediska jako Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou neztrácejí na atraktivitě ani v době stavebního boomu na opačné straně hranice. Tím spíše, pokud i relativně nízké hory jako Krkonoše nabízejí dostatek sněhu na lyžování, což je případ letošní sezony.
„Oba vrcholy sezony – Vánoce i Nový rok – dopadly dobře, dokonce mírně nad plán, a jsme velmi spokojení. Počasí sice nevyšlo úplně dokonale, ale nepřišly žádné poklesy nebo zásadní výkyvy návštěvnosti,“ uvedl za TMR Rattaj, jehož skupina investuje do modernizace střediska ve Špindlerově Mlýně. Pracuje na propojení skiareálů Medvědín a Svatý Petr.
„Propojení je zásadní, klíčové a nezbytné. Je také jednou z podmínek nájmu střediska od pronajímatele. Vyřizování povolení trvalo sice osm nebo devět let, ale dnes se už staví a jsme spokojeni. Každým rokem přibude další prvek, nejprve to byla sjezdovka, před pár měsíci jsme položili most, letos přijede lanovka.“ Centrum obce má také projít výraznou revitalizací díky záměru Penta Real Estate.
VIDEO: Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější než Řecko, říká Navrátil z České spořitelny v pořadu FLOW: