Evropský hazard se konsoliduje, růst hledá v USA. Jak do sázkařské mapy zapadá Komárkův Allwyn?
- Evropský hazardní trh může do roku 2029 vyrůst až na 149 miliard eur. Online sázení je na vzestupu a mění trh.
- Největším tahounem digitálního růstu není sportovní sázení, ale online kasino. Trh se koncentruje do rukou několika globálních skupin jako Flutter, Entain či Allwyn.
- Sílící regulace v Evropě tlačí velké hráče k expanzi do USA, které se stávají nejdynamičtějším růstovým trhem v oboru.
Evropský sázkařský byznys se přepisuje v přímém přenosu. Z někdejšího světa papírových tiketů a kamenných poboček se stal technologický sektor, kde se o miliardách eur rozhoduje v algoritmech, mobilních aplikacích a na burzách. Zároveň je to jedno z nejpřísněji regulovaných odvětví evropské ekonomiky, kde každá země nastavuje vlastní limity, daně i pravidla ochrany hráčů. Právě napětí mezi rychlým digitálním růstem a sílící regulací dnes formuje celý trh. Velké skupiny se konsolidují, investují do technologií a zároveň hledají růst mimo Evropu. Hazard se tak proměňuje v globální, kapitálově náročnou hru.
Podle poslední zprávy European Gaming and Betting Association (EGBA) a analytické společnosti H2 Gambling Capital dosáhly celkové hrubé herní příjmy v Evropě v roce 2024 hodnoty 123,4 miliardy eur, což představuje meziroční růst o pět procent. Online odvětví z toho tvořilo 47,9 miliardy eur a jeho podíl vzrostl na zhruba 39 procent trhu. Rok 2025 byl podle předběžných odhadů ještě silnější. „Evropský hazardní trh nadále stabilně roste a online kanály hrají stále důležitější roli při formování budoucnosti celého odvětví,“ komentuje vývoj trhu generální tajemník EGBA Maarten Haijer. Přesto zůstává větší část trhu stále v kamenných provozech, které generovaly přibližně 75,5 miliardy eur.
Růstový sázkařský trend by měl pokračovat. Podle projekcí EGBA a H2 Gambling Capital by mohl evropský hazardní trh do roku 2029 dosáhnout přibližně 149 miliard eur, přičemž online sázení se má přiblížit hranici 45 procent celkového trhu.
Co dnes hýbe trhem
Detailní pohled do struktury trhu ukazuje, že mediální pozornost věnovaná sportovnímu sázení neodráží plně realitu příjmů. Největším segmentem online trhu je dnes online kasino. Podle EGBA dosáhlo v roce 2024 objemu 21,5 miliardy eur, zatímco online sportovní a událostní sázky představovaly 13,7 miliardy eur a online loterie 7,1 miliardy eur.
Digitální automaty, živé přenosy rulety či blackjacku vysílané ze specializovaných studií jsou obecně považovány za stabilnější a méně kolísavý zdroj příjmů než sportovní sázení, které je citlivější na sezonnost i konkrétní sportovní výsledky. Sportovní sázení zůstává klíčovým produktem z hlediska akvizice zákazníků a marketingové viditelnosti, ale objemově není dominantní částí online trhu.
Zásadní je také růst takzvaných in-play sázek, tedy živých sázek uzavíraných během utkání. Kurzy se mění v reálném čase a operátor musí pracovat s rozsáhlými datovými modely. Hazardní sektor se tím technologicky přiblížil fintechu: rozhoduje práce s daty, schopnost řídit riziko a personalizovat nabídku. Mobilní zařízení dnes podle EGBA generují 58 procent online příjmů. Smartphone se stal hlavním distribučním kanálem evropského hazardu. „Vidíme strukturální růst online hraní, který je tažen technologiemi, inovacemi produktů a měnícím se chováním zákazníků,“ napsal ve výroční zprávě sázkařské skupiny Flutter Entertainment její šéf Peter Jackson.
Velké skupiny na sázkařském trhu
Rostoucí technologická i regulatorní náročnost přirozeně zvýhodňuje kapitálově silné skupiny. Malí operátoři obtížněji financují vývoj vlastních platforem i kontrolní týmy, které jsou nutné v prostředí silně fragmentované evropské regulace. Výsledkem je koncentrace trhu.
Hlavní hráče nelze hodnotit pouze podle jediné metriky. Roli hraje výše tržeb, geografická rozmanitost, technologická vyspělost, licence i přístup na kapitálové trhy. Pokud vezmeme v úvahu kombinaci těchto parametrů, mezi nejvýznamnější evropské skupiny dnes patří několik jmen.
Největším globálním hráčem s evropskými kořeny je Flutter Entertainment. Skupina vznikla sérií fúzí – od irského Paddy Power přes britský Betfair až po kanadskou The Stars Group – a dnes provozuje značky jako Paddy Power, Betfair, Sky Bet či americký FanDuel. Podle výroční zprávy za rok 2024 dosáhl Flutter tržeb 14 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 19 procent. Skupina zároveň vykázala čistý zisk 162 milionů dolarů po předchozím ztrátovém roce. Podle objemu tržeb, geografické přítomnosti i podle přístupu na kapitálové trhy tak patří mezi nejvlivnější společnosti v globálním hazardním sektoru.
Klíčovým růstovým momentem přitom pro Flutter byla expanze do Spojených států. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v roce 2018, které uvolnilo podmínky pro sportovní sázení, se americký trh stal dynamicky rostoucím trhem. Flutter zde výrazně vyrostl na trhu online sportovního sázení a iGamingu. Tím, že firma začala obchodovat hlavně na newyorské burze, dala najevo, že největší příležitost pro další růst vidí v Americe.
Podobnou strategii jako předchozí hráč sleduje britská skupina Entain provozující značky Ladbrokes, Coral či Bwin. V roce 2024 vykázala tržby přes pět miliard liber, což představovalo meziroční růst kolem sedmi procent. Entain kombinuje silnou evropskou přítomnost s expanzí do Spojených států prostřednictvím společného podniku BetMGM s MGM Resorts, který patří mezi klíčové hráče na americkém trhu online sázek a iGamingu. Společnost zároveň upozorňuje, že zpřísňující se regulatorní prostředí ve Velké Británii a Nizozemsku může krátkodobě ovlivnit její výkonnost, což ilustruje, jak citlivé je hazardní odvětví na legislativní změny.
Zcela odlišnou cestou šla soukromá britská Bet365. Společnost založená rodinou Coatesových vyrostla bez rozsáhlých akvizic a místo kapitálových fúzí vsadila na budování vlastní technologické platformy. Podle posledních zveřejněných účetních výkazů za fiskální rok končící v březnu 2024 dosáhly tržby skupiny přibližně 3,75 miliardy liber, přičemž firma se vrátila k výraznému zisku před zdaněním po slabším předchozím období. Bet365 si dlouhodobě drží silnou pozici zejména ve Spojeném království a na dalších regulovaných trzích, kde těží ze silné technologické stránky a rychlého řízení kurzů v reálném čase. Představuje tak model organického růstu a technologické efektivity bez masivní kapitálové expanze či agresivních akvizic.
Národní loterie a Komárkův Allwyn
Vedle online sázkových kanceláří stojí národní loterie, které jsou z hlediska objemu největší částí evropského hazardního trhu. Podle zprávy EGBA a H2 Gambling Capital dosáhly loterie provozované prostřednictvím kamenných poboček v roce 2024 objemu přibližně 30,9 miliardy eur v hrubém herním příjmu. Přestože online segment rychle roste, tradiční loterijní model zůstává v absolutních číslech největší částí trhu.
Evropský loterijní trh tvoří jak velké státní monopoly dominující domácím trhům, tak soukromé či burzovně obchodované skupiny, které operují na základě koncesí v několika zemích. Francouzská La Française des Jeux v roce 2024 vykázala tržby 3,07 miliardy eur a patří mezi nejvýznamnější loterijní hráče v Evropě a po převzetí společnosti Kindred posílila i v online sázení. Španělská státní společnost SELAE spravuje jednu z největších loterijních sítí v Evropě. Významnou roli hraje také italský trh, kde působí skupiny jako Lottomatica či IGT. Tyto společnosti většinou dominují svým domácím trhům, ale méně expandují mezinárodně.
Do loterijního segmentu patří Allwyn kontrolovaný investiční skupinou KKCG Karla Komárka. Allwyn dnes patří mezi vůbec největší globální loterijní operátory a jeho profil se tak liší od technologicky orientovaných online skupin typu Flutter nebo Entain.
Allwyn se během poslední dekády transformoval z české Sazky v mezinárodního operátora národních loterií působícího v několika evropských zemích, a to včetně Spojeného království, kde získal licenci na provoz britské National Lottery. Podle výroční zprávy za rok 2024 dosáhla skupina tržeb přibližně 8,8 miliardy eur, což představovalo meziroční růst o 12 procent. Upravený provozní zisk EBITDA vzrostl na zhruba 1,55 miliardy eur. Následná transakce se společností OPAP vytvořila skupinu oceněnou přibližně na 16 miliard eur, přičemž KKCG si ponechala dominantní hlasovací podíl. Allwyn se tak zařadil mezi největší veřejně obchodované loterijní operátory na světě.
Jeho loterijní model je postaven na dlouhodobých státních koncesích a stabilních distribučních sítích, což přináší relativně předvídatelné příjmy a menší citlivost na krátkodobé výkyvy sportovních výsledků nebo marketingových kampaní. Allwyn má v tomto ohledu výhodu oproti hráčům, kteří svůj byznys postavili na rychlém digitálním růstu.
Allwyn se však výrazně tlačí do digitálního prostředí a nových segmentů. Například loni v září oznámil vstup do amerického trhu prostřednictvím většinového podílu ve fantasy platformě PrizePicks. „Tato akvizice bude dále posilovat dynamiku společnosti Allwyn a rozšiřovat naše podnikání ve Spojených státech,“ uvedl tehdy k transakci sám Komárek. Allwyn přitom má ambice výrazně posilovat v digitálním světě a inovacích. Kombinuje tak ambice největších hazardních skupin světa.
Evropský trh netvoří jen několik málo gigantů. Britský trh například výrazně ovlivňuje 888 Holdings, jenž si v posledních letech upevnil pozici díky převzetí části aktivit William Hill. A i když nemá evropské kořeny, nelze přehlédnout ani DraftKings, který se svou technologickou výbavou a kapitálem z amerického trhu nastavuje tempo konkurence i evropským firmám. Evropský hazard tak dnes není jen o tradičních národních značkách, ale o směsi historických loterií, online specialistů i globálních skupin, které se navzájem přibližují a soupeří o stejné zákazníky.
Evropa jako základna, Amerika jako motor
Evropský trh zůstává silně rozdělený podle národních regulací. Online penetrace se výrazně liší. Zatímco ve Skandinávii tvoří online více než dvě třetiny trhu, v některých jižních zemích je podíl výrazně nižší. Tyto rozdíly odrážejí regulatorní přístupy i kulturní zvyklosti.
Regulace dnes zpřísňuje podmínky nejen marketingu, ale i kontroly identity či limitů vkladů. Regulátoři zdůrazňují ochranu spotřebitele, zatímco firmy hledají rovnováhu mezi odpovědným hraním a udržením profitability. Tato fragmentace zvyšuje náklady a podporuje další konsolidaci.
Spojené státy se po liberalizaci sportovního sázení staly klíčovým růstovým trhem. Evropské firmy měly technologii i zkušenosti a rychle se etablovaly. Flutter zde buduje dominanci přes FanDuel, Entain expanduje prostřednictvím BetMGM a ambice má na trhu také Komárkův Allwyn.
Evropa zůstává objemově silná a roste, skutečnou příležitost ale velcí hráči vidí za Atlantikem. Rozhodující přitom už není počet poboček, ale technologická infrastruktura, kapitál a schopnost získat licenci tam, kde se hraje o budoucí růst.