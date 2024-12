Budoucnost potravinářského průmyslu: 50 % společností usiluje o zavedení udržitelných řešení

Výroba potravin je i nadále závislá na energeticky náročných procesech a fosilních palivech, což pro výrobce představuje nové výzvy. Rostoucí tlak na optimalizaci zdrojů, jako jsou suroviny, energie a voda, a také procesů výroby obalů se shoduje s rostoucími provozními náklady, včetně cen surovin, poplatků za emise CO2 a plýtvání vodou. V důsledku toho se výrobci potravinářského průmyslu stále častěji obracejí k udržitelným řešením ve všech oblastech provozu. Značná část energie používané při výrobě potravin a nápojů pochází z fosilních paliv, především ze zemního plynu - podle zprávy Food & Drink Federation Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector.