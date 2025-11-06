Bydlení META v Modřanech je zajímavou investicí, ale i místem pro život
Ten, kdo se v posledních týdnech vydal na projížďku kolem toku Vltavy v jižní části Prahy, nemohl minout rychle se měnící industriální budovu bývalého státního podniku Chirana. Je to hned vedle sídla Nestlé. Právě tady vzniká 185 jedinečných loftů a standardních jednotek pod taktovkou COOPERA Development, která čerpá z bohaté historie místa a zároveň garantuje vysokou kvalitu návrhu i provedení nového bydlení.
Nápad z rotterdamských doků
Před ateliérem QARTA architektura stála výzva spočívající v konverzi bývalé tovární budovy v osobité bydlení s nezaměnitelným charakterem unikátním nejen v rámci lokality Modřan, ale celé Prahy. QARTA využila své bohaté zkušenosti získané na podobných projektech v Holešovicích, Karlíně a na Smíchově a připravila návrh, který je kreativní i ambiciózní.
Renomovaný architekt Jiří Řezák vysvětluje, jak se z limitů tovární budovy podařilo vytvořit tu vůbec největší přednost, díky které vznikly atraktivní byty z kategorie BYDLENÍ META Lofts. „Skelet budovy neodpovídal standardnímu bydlení, za zmínku stojí například výška pět metrů či svislé sloupy vzdálené šest metrů od sebe. Inspiroval mě můj starší syn, který studoval v Rotterdamu – Nizozemsko totiž s konceptem revitalizací dlouhodobě pracuje. Vytvořili jsme tak první lofty s minimalistickým charakterem v Praze,“ vypráví Řezák, který připouští, že vzdálenou inspirací byly i tisíce kontejnerů, které každý den míří přes historické přístavní město.
Chytré byty si oblíbili mladí lidé i investoři |
Nový domov pod střechou
Výsledkem jsou lofty s hloubkou devět metrů a vloženým patrem, které jsou atraktivní jak pro bydlení jednotlivců či párů, tak jako perspektivní investice v lokalitě s fantastickou dostupností centra Prahy. Specialitou je pak vizuálně odlišná nadstavba dvou pater na vrchu budovy, ve kterých vznikly atypické jednotky s výhledem na Modřany či nově se rýsující náměstí.
Bydlení META Modřany je naprosto výjimečný a originální projekt z pohledu zpracování prvků, detailů a použitých materiálů. Kromě prostoru samotného se v designu myslelo i na veškeré detaily. Vedle praktických a esteticky výjimečných spacích galerií stojí za zmínku i úložné prostory elegantně ukryté ve vestavbách. Nelze opomenout schodiště navržené tak, že se stává i skříní a dekoračním prvkem, který propůjčuje osobitost celému interiéru. Klienti mohou vybírat ze tří standardů bydlení, od základního až po prémiový „Black & White“, takže si volí míru exkluzivity podle vlastního gusta.
V interiérech zaujmou praktické a esteticky výjimečné spací galerie |
Chytré lofty si oblíbili mladí lidé jako své první bydlení, někdy jim na ně přispívají rodiče, jindy si vezmou hypotéku, ale vědí, že to bude jejich první bydlení v lokalitě, která jim dává řadu benefitů. Cyklostezku, přírodu, blízkost řeky a velmi dobrou dostupnost do centra města.
Smart lofty si oblíbili také investoři, kteří hledají zajímavé byty v lokalitách se stálým růstem a rozvojem. Modřany se touto lokalitou stávají a smart lofty definované jako menší byty s výbornou funkcí a prostorem pro kreativitu jsou investorsky zajímavé.
Začátkem roku 2026 je v plánu zahájení druhé etapy projektu zvané META Court.