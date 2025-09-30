Catering jako strategická investice. IN CATERING mění firemní eventy v nezapomenutelné zážitky
Když se řekne catering, mnoho lidí si představí švédské stoly a servis jídla v zákulisí akce. Společnost IN CATERING, která je na trhu už od roku 1995, ale ukazuje, že moderní catering je něco mnohem víc, nástroj pro budování značky, podporu networkingu i tvorbu emocí, na které hosté nezapomenou.
„Catering není jen o podávání jídla. Chceme vytvářet komplexní zážitky a být partnerem event manažerů, nejen dodavatelem,“ říká Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING.
Jídlo, které vypráví příběh
Zkušený tým dokáže propojit gastronomii s designem, interaktivními prvky i příběhem klienta. Na konferenci podpoří networking lehkým a praktickým menu, na večírku naopak rozproudí atmosféru vizuálně působivou show. „Hosté si často nepamatují všechny prezentace, ale pamatují si, jak se cítili, a catering v tom hraje zásadní roli,“ dodává Vocílka.
Mezi oblíbené prvky patří Strom zážitků, z něhož se servírují dezerty či kanapky, Infinity cloud, který vytváří levitující drinky nebo „jedlý mrak“. U klientů slaví úspěch i personalizace, například originální drinky v barvách firmy s logem zmraženým v kostce ledu.
Investice, která se vrací
Catering není položka na checklistu, ale strategická investice. Pomáhá šetřit čas i nervy organizátorů, přináší pozitivní zpětnou vazbu od hostů a rozšiřuje dosah značky díky sdílení zážitků na sociálních sítích. „Catering je vlastně PR v přímém přenosu,“ shrnuje Vocílka.
ESG a dlouhodobé partnerství
Firma staví i na udržitelnosti, pracuje s lokálními dodavateli, minimalizuje plýtvání, spolupracuje s Potravinovými bankami a využívá energii z vlastní fotovoltaiky. Podporuje také neziskové projekty, jako je Zdravotní klaun nebo Základní škola speciální Rooseveltova.
„Naším cílem je být dlouhodobým partnerem, který ulehčí práci event manažerům a zároveň pozvedne jejich akce na novou úroveň. Pokud se catering pojme kreativně, dokáže posílit značku, vytvořit emoce a přinést hodnotu, která přesahuje samotné jídlo,“ uzavírá Luděk Vocílka z IN CATERING.