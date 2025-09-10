Česká koruna a carry trade: když rozdílné sazby hrají do karet investorům
Na měnových trzích se občas objeví tradingová strategie, která díky své jednoduchost dokáže zaujmout i pasivnější investory hledající stabilnější výnosy. Jednou z nich je tzv. carry trade – přístup založený na rozdílech v úrokových sazbách. A právě česká koruna se v posledních měsících dostává do centra pozornosti, protože současné nastavení měnové politiky jí tuto roli umožňuje.
Jak funguje carry trade
Princip této trading strategie je prostý. Investor/obchodník otevře dlouhodobou obchodní pozici skrze kterou prodává (tzv. shortuje) měnu s nižší úrokovou sazbou a nakupuje tu, která nabízí vyšší úročení. Rozdíl mezi nimi – tzv. úrokový diferenciál – pak generuje pravidelný příjem. Ten se mu přičítá vždy v noci. Pokud k tomu navíc posiluje i samotná měna, a vývoj trhu tak jde v prospěch investora, přidává se druhý zdroj zhodnocení.
A právě měnový pár EUR/CZK je pro carry trade strategii aktuálně velmi výhodný. Může za to kombinace situace v eurozóně a v Česku. Zatímco Evropská centrální banka letos čtyřikrát snížila sazby a dostala je na 2,15 %, Česká národní banka byla zdrženlivější a po dvou menších krocích drží základní sazbu na 3,5 %. Výsledkem je rozdíl 1,35 procentního bodu, který podporuje atraktivitu české měny.
EUR/CZK na D1 grafu, zdroj: MT4 |
Koruna jako stabilní opora
Zajímavé je, že koruna letos posiluje nejen vůči euru, ale také vůči dolaru či libře – a to i v obdobích, kdy globální trhy čelí zvýšené nervozitě. Tento vývoj ukazuje, že investoři začínají českou měnu vnímat jinak než v minulosti: jako stabilní a relativně bezpečnou alternativu.
Výhled a rizika
Od začátku roku 2025 se kurz EUR/CZK pohybuje většinou pod hranicí 25 korun za euro, v posledních týdnech (červenec 2025) dokonce kolem 24,50. Pokud tento trend vydrží, může koruna i nadále zůstávat zajímavou volbou pro investory, kteří hledají pravidelný výnos v klidnějším prostředí.
Na druhé straně nelze zapomínat na rizika. Nepředvídatelné kroky centrálních bank, geopolitické otřesy či odliv kapitálu do „bezpečných přístavů“ mohou výhled rychle změnit. Česká měna sice v poslední době prokazuje odolnost, přesto zůstává závislá na širším vývoji v Evropě i ve světě.