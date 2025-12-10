Giving Tuesday po desáté. Letošek přinesl krev pro tisíc životů
- Giving Tuesday v Česku slaví desetiletí. Za tu dobu Češi darovali už přes 500 milionů korun.
- Kultura štědrosti se stává součástí každodenního života.
- Letošní ročník se nesl ve znamení krve. Lidé darovali 155 litrů, což může zachránit více než tisíc životů.
Celosvětové hnutí štědrosti a dobrých skutků, Giving Tuesday, proběhlo letos v Česku podesáté. „Je úžasné sledovat, jak se kultura štědrosti a solidarity postupně stala součástí našeho každodenního života. Když jsme v roce 2016 začínali, ani ve snu by mě nenapadlo, že dokážeme inspirovat tolik jednotlivců, škol, firem i neziskových organizací k darování a dobrovolnictví, říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která hnutí Giving Tuesday v Česku zastřešuje.
Za uplynulou dekádu se do aktivit zapojily stovky tisíc lidí, firem a organizací, které společně uskutečnili více než 2 600 dárcovských výzev a dobrých skutků a darovali přes 500 milionů korun. Nejčastěji mířila pomoc k dětem, lidem s hendikepem, seniorům a v posledních letech také ke zvířatům nebo k těm, kteří se ocitli v nouzi.
„Přeji si, aby se kultura dárcovství v Česku dál rozvíjela, aby byla pomoc dostupná, viditelná a aby každý věděl, že i malý dobrý skutek dokáže měnit životy," dodává Mádlová, pro kterou kouzlo Giving Tuesday spočívá především v lidskosti v jejích nejpřirozenějších gestech. „Je připomínkou, že i když svět občas není jednoduchý, pořád v něm žije naděje," uvedla.
Asociace společenské odpovědnosti, která Den štědrosti do Česka v roce 2016 přivedla, za zmíněných deset let mimo jiné rozsvítila Petřínskou rozhlednu i Národní divadlo, rozdala 8 000 pralinek v ulicích, vydala knížku, udělila Giving Tuesday Awards a přivezla do Prahy zakladatele hnutí Henryho Timmse.
Češi chtějí pomáhat
Rostoucí ochotu Čechů pomáhat potvrzuje i aktuální průzkum Ipsos. Ukazuje, že 83 % Čechů považuje pomoc za osobně důležitou hodnotu, což je opět o něco více než loni. Podle průzkumu se do nějaké formy pomoci zapojilo 83 % lidí, kdy 41 % z nich darovalo věci a stejné množství dárců koupilo produkt s výtěžkem pro dobrou věc. Pomoc nejčastěji směřovala k dětem a zvířatům.
Průzkum také ukázal, že většina lidí, konkrténě čtyřicet procent, přispěla fianančně. 77 % dotázaných uvedlo, že stát by měl aktivně podporovat dárce a dobrovolníky.
Letošní rok ve znamení krve
Letošní Giving Tuesday se nesl ve znamení krve. V rámci společné výzvy Asociace společenské odpovědnosti a Ministerstva zdravotnictví Dobrý skutek v krvi darovali lidé celkem 155 litrů krve, což může v praxi zachránit více než tisíc lidských životů.
Do této výzvy se připojila i řada organizací, od různých firem přes krajský úřad Jihomoravského kraje, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích až třeba po fakultní nemocnici Olomouc. Téměř čtvrtina z darujících byli prvodárci.
Silný příběh letošního ročníku přinesla také zaměstnanecká sbírka Skupiny ČEZ s názvem Plníme přání, myslíme na druhé. Do ní zaměstnanci nominují osoby ze svého okolí v těžké životní situaci. Letos se zapojilo více než dva tisíce z nich, tedy zhruba každý šestý a společně vybrali 4,9 milionu korun. Nadace ČEZ částku zdvojnásobila na celkových 9,8 milionu korun, jde o nejvyšší vybranou sumu v historii projektu i dosavadních Giving Tuesday v Česku.
„Celkem jsme díky Plníme přání mohli podpořit 134 příjemců, z toho sto dětí. Nejčastějším přáním byly kompenzační pomůcky, osobní asistence a specifické rehabilitační či léčebné pobyty,“ přiblížila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Dalším častým přáním byla podle ní rovněž větší samostatnost. Například prostřednictvím lepších vozíčků, speciálně upravených automobilů nebo výpočetní techniky, která umožňuje lidem pracovat, studovat či komunikovat lépe se světem. „Je pro nás čest těmto lidem pomáhat a vážím si každého příspěvku, který letos zaměstnanci darovali,“ dodává Ziková.
V USA padl rekord
Giving Tuesday vznikl v roce 2012 v USA a za 13 let se změnil z jediného dne dárcovství v celosvětové hnutí. Letos se do něj zapojilo 38,1 milionu lidí z USA, kteří darovali čtyři miliardy dolarů, a celková částka darů od vzniku hnutí dosáhla 22,5 miliardy dolarů.
Giving Tuesday je dnes aktivní ve více než 110 zemích světa a každý rok inspiruje lidi k dobru, spolupráci a vzájemné pomoci.
