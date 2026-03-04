Český systém zjednodušil práci lidem, kteří staví letadla
V hangárech AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. se píše historie českého letectví už 105 let. Zrodily se tu legendární Albatrosy či bitevníky L-159 ALCA, dnes ale výrobě vévodí nejmodernější L-39 Skyfox. Platí tu nekompromisní nároky na kvalitu a bezpečnost. Stejnou preciznost, jakou firma vkládá do nýtování křídel, potřebovala dostat i do řízení svých 1 600 zaměstnanců. Řešení našli v OKbase od českých vývojářů.
Když vejdete do areálu, dýchne na vás specifická atmosféra. Jde o jednoho z nejstarších leteckých výrobců na světě, který ale drží krok s dobou a technologicky je na absolutní špičce. A zatímco ve výrobě se jede podle nejvyspělejších standardů leteckého průmyslu, v oblasti řízení lidských zdrojů firmu donedávna brzdila administrativa.
„Dřív jsme museli volat, psát e-maily nebo osobně nosit žádosti. Dělalo se to ručně,“ vzpomíná na éru před transformací HR manažerka Marcela Kalousová. Firma tehdy využívala velké zahraniční ERP řešení, ale hledala něco pružnějšího, co by dokázalo reagovat na její specifické potřeby. Výběr nebyl náhodný – vedení dalo na předchozí dobré zkušenosti a doporučení. Česká OKbase se ve firmě osvědčila rychle a zaměstnanci jí dnes neřeknou jinak než „ókábejska“.
Co je to OKbase?
OKbase je české cloudové řešení pro personalistiku, mzdy a docházku od společnosti OKsystem. Od roku 2008 pomáhá velkým firmám s digitalizací HR procesů, hlídá aktuální legislativu a umožňuje snadné napojení na další systémy. O podporu a rozvoj se stará tým více než 120 specialistů.
Samoobsluha místo klepání na dveře
Největší změna nastala přímo v provozu. Cílem bylo zbavit lidi papírování. „Chtěli jsme sjednotit všechny HR procesy a odstranit zbytečnou ruční práci,“ vysvětluje Marcela.
Zaměstnanci si na novinku zvykli během pár týdnů. „I ti, kteří nemají firemní počítač, dnes ovládají 'ókábejsku' ze svých osobních telefonů,“ dodává. Dnes si tak každý vyřídí dovolenou, stáhne výplatní pásku nebo potvrdí daně třeba doma z gauče. Bez klepání na dveře personálního.
Největší výzva? 250 razítek na jednoho člověka Letecký průmysl je specifický extrémními nároky na kvalifikaci. Nejde jen o to, kdo je v práci, ale jestli má platná všechna oprávnění sáhnout na letadlo. A to byl pro OKbase křest ohněm. „Jako letecká společnost máme velmi vysoké nároky. Zaměstnanec u nás může mít i 250 různých kvalifikací a certifikací,“ upozorňuje Marcela.
Během implementace se tak muselo přenést téměř 46 000 záznamů a 1 500 druhů vzdělávání z předchozího systému. Dříve noční můra administrativy je dnes automatizovaná, OKbase hlídá termíny za lidi. Když dnes nastoupí nový člověk, systém mu automaticky načte povinná školení podle jeho pozice. OKbase sama ohlídá platnost všech oprávnění a včas pošle upozornění, když jejich platnost končí. „Nám tak odpadá riziko, že by někdo pracoval s neplatným certifikátem,” dodává.
Marcela Kalousová, Head of Employee Development & Engagement |
Mzdy za tři dny a člověk na telefonu
Pro HR oddělení a mzdovou účtárnu přinesla „okábejska“ znatelnou úlevu. Celý proces zpracování mezd se zrychlil ze sedmi dnů na tři. Zjednodušilo se i reportování – výstupy pro vedení společnosti nebo kontroly jsou dnes otázkou pár kliknutí. V AERO si ale nejvíce cení toho, že software vyvinuli Češi, a má tak kvalitní českou podporu. „Co velmi oceňujeme, je zákaznický servis. Když je problém, dovoláme se reálnému člověku. Někdo se naším dotazem opravdu zabývá,“ zdůrazňuje HR manažerka. Právě tento lidský přístup a pocit partnerství odlišuje OKbase od anonymních globálních korporátů. AERO se dokonce svými podněty podílí na vývoji nových funkcí systému.
Když si technologie a tradice rozumí
Implementace v takovém kolosu, jakým AERO je, trvala pouhý půlrok. Dnes je OKbase plně integrovaná, připravená na napojení na nový ERP systém IFS a chystá se na zavádění elektronických podpisů. V hangáru se dál soustředí na to, aby se česká letadla držela na špičce. O to, aby lidé, kteří je staví, měli klid a pořádek v personální administrativě, se stará „okábejska“.