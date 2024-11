Czech Space Week: vesmírné novinky, odborné konference i inspirace pro studenty

Festival Czech Space Week, který toto pondělí odstartovala konference České uživatelské fórum Copernicus zaměřená na dálkový průzkum Země a využití satelitních dat, zahájil prezident republiky Petr Pavel, který k významu českých kosmických aktivit uvedl: „Průzkum vesmíru a kosmický průmysl jsou přesně tím odvětvím, o kterém jsem přesvědčen, že by mu Česká republika měla věnovat velkou pozornost. Je to oblast s vysoce kvalitními technologiemi, s vysokou přidanou hodnotou a s obrovským potenciálem nejenom pro Českou republiku, ale i pro mezinárodní spolupráci.“

Festival přivítal rekordní počet účastníků

O tom, že kosmické firmy mají chuť se potkávat, navazovat nová partnerství a řešit budoucnost českého kosmického průmyslu, svědčí i účast na hlavní akci celého kosmického týdne, konferenci Space2Business, která je rok od roku větší. „Mám velkou radost, že zájem partnerů o Czech Space Week každoročně roste. A to nejen mezi českými firmami, ale i těmi ze zahraničí. Na letošní ročník dorazili zástupci z více než 15 států, aby se setkali se zástupci českých firem a prostřednictvím B2B meetingů, kterých se na celé akci Space2Business uskutečnilo přes 300, domluvili například nové možnosti spolupráce,” uvádí spozakladatelka festivalu Tereza Kubicová z agentury CzechInvest, která letos festival organizovala již po sedmé.

CzechInvest

Dalšími spolupořadateli je Ministerstvo dopravy, planetárium hl. m. Prahy Planetum a další partneři z Czech Space Team. Kromě těchto subjektů se na financování festivalu výrazně podílely firmy samotné. „Bez finanční podpory ze soukromého sektoru bychom Czech Space Week realizovat nemohli. Zapojení partnerských firem je pro nás proto klíčové a jejich přízně si velmi vážíme,” dodává Kubicová. Festival tímto způsobem podpořily například společnosti OHB Group, Honeywell, aliance Czech Space Alliance a izraelská společnost IAI.

Významní hosté otevřeli diskuze o spolupráci kosmického průmyslu s dalšími odvětvími

Akci poctili svou účastí i významní hosté, například bývalý astronaut Andrew Feustel, Rodrigo da Costa, výkonný ředitel EUSPA nebo ředitelka komercializace, průmyslu a obchodu Evropské kosmické agentury (ESA) Geraldine Naja. Ti společně se zástupci jednotlivých firem a představitelů českých univerzit otevřeli témata možností spolupráce kosmického průmyslu s dalšími odvětvími. Celkem se uskutečnilo 10 panelových diskuzí, které se zaměřily například na propojení kosmického průmyslu s technologiemi pro studium klimatu, obranným průmyslem nebo mobilitou. Na akci se také oficiálně spustil projekt ESA Ambassador, který bude mít tuto cross sektorovou agendu na starosti.

ESA BIC Czech Republic ocenil úspěchy svých startupů a přivítal nové nadějné projekty

Součástí Czech Space Weeku byla také akce ESA BIC Launchpad, která ocenila deset úspěšně inkubovaných startupů v programu business inkubátoru ESA a neformálně přivítala pět nových startupů, které se k inkubačnímu programu brzy připojí. „Za posledních několik let jsme v inkubačním programu Evropské kosmické agentury dosáhli významných úspěchů. Od roku 2016 se podařilo k inkubaci vybrat již 58 startupů. Většina z nich by bez ESA BICu vůbec nevznikla nebo by nedokázala svůj vývoj dotáhnout do konce. Naše statistiky ukazují, že na každé euro investované z prostředků ESA BIC připadá více než 10 eur od soukromých investorů, což jasně dokazuje jejich kvalitu a životaschopnost," shrnuje Michal Kuneš, programový manažer ESA BIC Prague. Novinkou pod hlavičkou ESA BICu je také jeho propojení s Technologickou inkubací. Díky tomu si mohou inkubované startupy sáhnout na větší finanční podporu, která oproti původním 50 000 eur činí čtyřnásobek.

CzechInvest

Hlavní události večera se stal podpis memoranda o mezinárodní spolupráci mezi Ministerstvem dopravy a americkou společní Vast Space, se kterou se vedou jednání o zajištění letenky do vesmíru pro českého záložního astronauta Aleše Svobodu.

Czech Space Week 2024: od vědy po inspiraci pro ženy ve vesmíru

Program Czech Space Weeku dále zahrnoval například panelovou diskuzi Space4Women, která má inspirovat mladé ženy ke vstupu do technických a vědeckých oborů. Vystoupila v něm i globální kosmická influencerka s českými kořeny Indira Feustel.

Zájemci mají příležitost zapojit se do akcí, které se konají pod hlavičkou Czech Space Weeku, do této neděle, kdy festival oficiálně končí. Dnes odpoledne mohou například zavítat na brněnskou hvězdárnu, kde se koná každoroční akce pro studenty Příští zastávka vesmír spojená s veletrhem pracovních příležitostí. Své dveře otevře v sobotu pro veřejnost také Astronomický ústav Akademie věd ČR a Fakulta strojní ČVUT v Praze. O víkendu je navíc možnost zavítat na exkurzi Little Moon City a návštěvu podvodní laboratoře Hydronaut. Czech Space Week zakončí nedělní filmový večer v pražském Kině Pilotů, kde proběhne promítání filmu Gravitace spojené s panelovou diskuzí. Ta se ponese v odlehčeném duchu a zástupci kosmického průmyslu v ní návštěvníkům přiblíží, jaké výzvy, inovace a technologie dnes hýbou světem kosmonautiky, ale také, proč je důležité na “filmovou Gravitaci” koukat s nadhledem.