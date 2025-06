Pro mnohé to může být překvapení, ale nejvíce posilující měnou letošního roku je prozatím ruský rubl. Navzdory všem okolnostem se mu podařilo posílit od začátku roku zhruba o 40 procent. Nicméně není to zpráva, ze které by mohli fanoušci tamního režimu dělat velké závěry o tom, jak se ruské ekonomice daří. Důvodů je hned několik a většina z nich je spíš smutných.

Bank of America sestavila před polovinou letošního roku žebříček nejvíce posilujících měn světa. U měn je to obtížné měřit proti všem, proto se to nejčastěji měří proti měně ze všech nejpoužívanější, tedy americkému dolaru. Na prvním místě se umístil ruský rubl.

Špatně na tom není ani česká koruna, která proti dolaru od začátku roku posílila o více než 11 procent. Je to dokonce lehce více než euro, které zpevnilo o deset procent. Podobně jako české koruně, i když také o trochu méně, se dařilo švýcarskému franku. Japonský jen si připsal necelých devět procent.

Efekt oslabujícího dolaru

Je zvláštní to tak říct, ale spíše, než že by všechny tyto měny posilovaly, to byl americký dolar, který pod Donaldem Trumpem výrazně oslabuje. Zvláštní je to samozřejmě kvůli tomu, že oslabení dolaru je vždy z definice posílením té druhé měny v měnovém páru. Ale chce se tím říct, že faktory pro změny kurzu byly spíše na americké straně než stranách druhých. V České republice se nic významného nezměnilo, abychom si obhájili tak ostré posilování koruny. Koruna zkrátka proti dolaru posilovala zejména kvůli tomu, co se dělo ve Spojených státech.

Devět, deset nebo jedenáct procent u jenu, franku, eura či koruny není jinak výrazný rozdíl, ale v Rusku se přece jenom něco stát muselo, aby se dostali až na 42 procent. A skutečně, těch věcí není málo.

Hlavním důvodem je obyčejná statistika. Rublu se od svého vrcholu na začátku války moc nedařilo a ztratil polovinu své hodnoty proti dolaru. Jinými slovy, aby se rubl vrátil zpátky tam, kde byl, musel by vyrůst o 100 procent. Pokud vyrostl o 42 procent, tak je to sice mezi ostatními měnami dosavadní letošní rekord, ale je to, jako kdybyste na srazu dvacet let po maturitě tvrdili, že vám šéf přidal letos ze všech nejvíc, protože vám přidal z 10 tisíc na 15 tisíc korun, zatímco všichni ostatní dostali přidáno ze 100 tisíc na 120 tisíc korun. V procentech byste měli pravdu, ale trochu hořkosladkou.

Není jednoduché se rublu zbavit

V Rusku také klesá peněžní zásoba. Dobrá zpráva pro fanoušky tvrdých peněz? Ani ne, protože ještě nedávno rostla tempem přes 20 procent. Takže jen drobně snižuje minulý růst. Mnohem větší vliv samozřejmě mají kapitálové kontroly, které Rusko zavedlo. Není totiž tak jednoduché se rublu zbavit.

Dopad mělo i zvolení Donalda Trumpa, od kterého se očekávalo, že by mohl pomoci ukončit, nebo alespoň zmírnit ruské běsnění na Ukrajině. Rubl tak nerostl, protože by se dařilo ruské ekonomice, ale protože se doufalo, že volby na druhé straně světa umožní Rusku rychleji růst. To lákalo i investory do ruských akcií.

Dobrá zpráva ani není ta, že pevnějšímu rublu nahrávají velmi vysoké úrokové sazby ruské centrální banky. To pochopitelně rubl posiluje, ale je to jen dopad vysoké inflace, která nutí tamní centrální banku držet sazby extrémně vysoko. To přitahuje část rizikového kapitálu a s ním posiluje i rubl. A dokonce nejrychleji ze všech.

A nejen mezi měnami, jak si je obvykle představujeme. Co kdybychom označili zlato za jednu ze světových měn? V geopolitické a ekonomické nejistotě se drahému kovu dařilo a od začátku roku zhodnotilo o 27 procent. To je fantastické číslo, ale ani zdaleka nedosahuje výnosu, který dokázal udělat ruský rubl. I když je to zejména kvůli tomu, že se Rusku ekonomicky příliš nedařilo.