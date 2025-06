Když má něco tradici trvající nepřetržitě 324 let, očekáváte, že to bude nejlepší na světě. Grandhotel Pupp chce být i nadále nejlepší v Karlových Varech, a pokud možno i v celém Česku. A nutno říct, že má velmi slušně našlápnuto být jedinečný celosvětově. Za posledních sedm let, kdy ho vlastní skupina Creditas olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka, vyrostl v tržbách o více než sto procent, ročně jeho branami projde zhruba sedmdesát tisíc ubytovaných a další tisíce návštěvníků restaurací či barů. To vše navzdory nepříznivým vlivům, které karlovarský hotelový trh postihly v posledních letech. A že jich nebylo málo.

Zaprvé to byl covid a s ním spojená nucená stopka lázeňství. Zadruhé odliv hostů z Východu. Pupp se se vším vypořádal s grácií: Kvůli covidu se management naučil flexibilně měnit fungování hotelu ze dne na den a mezi hosty dnes převládá němčina a čeština. „Je to hodně o změně mindsetu i marketingu celého hotelu. Západní hosté chtějí větší důraz na kvalitní design, vzdušnost, jemně barevné odstíny a celkovou sladěnost materiálů,“ říká v jednom ze zrekonstruovaných pokojů generální ředitel Puppu Jindřich Krausz, který začal slavnému českému hotelu šéfovat před sedmi lety. Tehdy mu bylo něco přes třicet a dnes už patří mezi nejzkušenější hotelové manažery v zemi.

Co našel Aleš Najbrt na světlíku?

Pupp prochází dlouhodobou celkovou rekonstrukcí, letos se dokončila další etapa, díky níž se zrodily desítky pokojů v novém stylu v části nazvané Riverside. Salonu v jednom z těchto pokojů dominuje nepřehlédnutelná 3,5 metru dlouhá sedačka, ložnici přes metr vysoké čelo postele. „Něco takového si prostě domů nedáte,“ glosuje to Krausz s tím, že hotel využívá původní velkorysé proporce místností. Na obkladech v koupelně nechybí takzvaný diamant – secesní grafický prvek, který dvorní hotelový designér Aleš Najbrt přepracoval podle původního ornamentu na jednom z hotelových světlíků. Stejný motiv se objevuje i na kobercích v interiéru. „Obrovskou výhodou Pup­pu je, že to byl od samého začátku hotel. Nebyla tu nikdy žádná banka nebo třeba cukrovar,“ vysvětluje Krausz. Vlastně není třeba nic převratného vymýšlet, jen navazovat na dobrou tradici.

Západní hosté vyhledávají kvalitní materiál a jemně barevné odstíny. V tomto duchu jsou pojaté nové hotelové pokoje. | Zdroj: e15 Michael Tomeš

V Puppu byly postupně obnoveny historické prvky, jako je recepce na původním místě z počátku 20. století, a interiéry byly doplněny například o skleněný bar se zlatými plátky a téměř tunový křišťálový lustr. Designéři spolupracovali s českými značkami. Celým prostorem voní jednotná esence speciálně namíchaná právě pro Pupp, kterou si mohou hosté také zakoupit. Grandrestaurant pod vedením šéfkuchaře Ondřeje Korába využívá čerstvé a místní sezonní suroviny a už před lety zařadil do menu i signature dezert: dort Pupp podle receptu cukráře a zakladatele celého hotelu Jana Jiřího Popa (poněmčeně Johann Georg Pupp) z konce 18. století.

Sourozenci a tajný bar

Ovšem Pupp už dávno není jen Grand­restaurant a Café. Naproti před třemi lety vznikl „mladší sourozenec“ – hotel Quisisana s novou restaurací Meat & Bone Steakhouse. Quisisana nabízí trochu jinou atmosféru a zároveň bezkonkurenční výhled na celý protilehlý areál Puppu. Ke dvojici Pupp a Quisisana brzy přibude i třetí hotel – Opera Palace nedaleko divadla. „Bude mnohem více orientovaný na mladší hosty, chystáme tam digitalizaci a automatizaci celého hotelového provozu, check­‑in se bude odehrávat na tabletu,“ popisuje Krausz.

GRANDHOTEL PUPP | Zdroj: e15 Michael Tomeš

Novinky se týkají také legendárního Becher’s Baru, který na konci května získal nový přírůstek v podobě odděleného baru Splendid. Vchází se do něj po stisknutí výtahového tlačítka. Host ale nikam neodjede, otevřou se druhé dveře do skrytého prostoru s barem inspi­rovaným bondovkami. Právě v Puppu se natáčel film Casino Royale. V této bondovce se ovšem hotel nazýval Splendid.

V plánu má Pupp ještě výraznější změny Postupně by měla zmizet nevzhledná normalizační přístavba zvaná rendez­‑vous, místo ní vznikne prosklená pasáž částečně porostlá vegetací. Promění se i parkoviště před hotelem, které čeká přesun do podzemí. Z celého prostoru se stane park s vodními prvky a vstupem do parkoviště.

I tyto úpravy ukazují, že pod vedením Jindřicha Krausze se Pupp posouvá k mnohem náročnější klientele a to hotelu jednoznačně prospívá.