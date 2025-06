Bezos (61) a Sánchez (55) si v pátek večer vyměnili prsteny na malém ostrově San Giorgio naproti náměstí svatého Marka za doprovodu zpěvu Mattea Bocelliho, syna slavného italského tenora Andrey Bocelliho. Okázalému obřadu přihlíželi miliardář Bill Gates, herci Leonardo DiCaprio a Orlando Bloom, sportovec Tom Brady, jordánská královna Rania, moderátorka Oprah Winfrey, hvězdy televizní zábavy Kris Jenner a Kim Kardashian nebo Ivanka Trump s manželem Jaredem Kushnerem.

Sobotní večírek završil třídenní akci pro zhruba 200 až 250 hostů, jejíž náklady se odhadují na 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). Proti oslavám v sobotu protestovala asi tisícovka lidí, včetně aktivistů i místních obyvatel, kteří nesouhlasili s tím, že Benátky slouží jako kulisa pro superbohaté.

Americký časopis Vogue již zveřejnil fotografii ze svatebního obřadu, na níž je nevěsta v šatech od značky Dolce & Gabbana, inspirovaných róbou herečky Sophie Loren. Sánchez měla na sobě také diamantové náušnice Dolce & Gabbana, které jí podle Vogue módní dům zapůjčil v souladu s tradicí, že nevěstě přináší štěstí, když má na sobě něco půjčeného. Bezos, který je podle žebříčku Forbes čtvrtým nejbohatším člověkem světa, si oblékl černý smoking s motýlkem a bílou košili.

Páteční obřad podle místních úřadů neměl žádnou právní platnost, jak agentuře Reuters sdělil jeden z benátských zastupitelů. To naznačuje, že pár se pravděpodobně již dříve legálně vzal ve Spojených státech, aby se vyhnul složité byrokracii spojené s italským sňatkem.

Benátské úřady svatbu podpořily

Zatímco někteří obyvatelé a aktivisté Bezose zobrazovali jako symbol nerovnosti a arogance, benátští podnikatelé a politici luxusní svatbu uvítali a označili ji za významný impuls pro místní ekonomiku. „Ti, kdo protestují, jsou v rozporu s historií Benátek, která je plná vztahů, kontaktů a byznysu,“ uvedl starosta Luigi Brugnaro.

„Bezos ztělesňuje benátskou mentalitu. Je více Benátčan než protestující,“ prohlásil starosta, který doufá, že Bezos, jenž daroval místním institucím tři miliony eur, se do města vrátí, aby zde investoval. Místostarosta Simone Venturini aktivisty označil za „narcisty“ a trval na tom, že svatba je příkladem „vysoce kvalitní turistiky“, kterou Benátky potřebují. „Nejsme v Íránu. Město nemůže rozhodovat, kdo se může a kdo se nemůže vzít. Nemáme žádnou morální policii,“ řekl BBC.

Zakladatel Amazonu, který byl v sobotu spatřen, jak míří na oběd do Harry’s Bar – legendárního podniku, který kdysi patřil mezi oblíbená místa Ernesta Hemingwaye – poslal novinářům polibky, když se ho reportér zeptal, co si o protestech myslí. I podle BBC se však ukázalo, že obavy, že svatba ochromí město, byly přehnané. Většina turistů i Benátčanů s větší pravděpodobností narazila na Bezosova dvojníka, který přijel z Německa pózovat na fotografie. Gondoly i vodní taxi zůstaly v provozu a městem nebloudily davy rozzlobených turistů, připravených o svou kouzelnou projížďku. Některé ulice v okolí hlavních akcí byly krátce uzavřeny, ale narušení provozu bylo minimální.

Benátčané jsou rozděleni

Obavy, že se Benátky stávají hřištěm pro turisty a že místní obyvatelé budou nuceni město opouštět, však nejsou liché. BBC hovořila se 77letým Robertem Zanonem, který zde strávil celý život, ale nyní musí odejít. Jeho pronajímatel prodal dům developerům z jiného města a muž bude brzy vystěhován spolu se svými dvěma psy. Ve svém rodném městě prý nemůže sehnat jiné bydlení, protože nemá stejné finanční možnosti jako cestovatelé.

„Benátčanů je tu čím dál méně,“ říká Roberto. „Už to nemá smysl. Ztratíte přátele. Ztratíte kus svého srdce. Ale bohužel se tomu nedá zabránit.“ Bezosovu svatbu ale přesto považuje za čest a není v tom sám.

V obchodě se suvenýry, kde se prodávají magnetky a trička, projevila Leda bezvýhradnou podporu třídenním oslavám. „Myslím, že by tu mělo být víc lidí jako Bezos. Teď tu máme jen odpadní turismus, a to si Benátky nezaslouží,“ řekla žena, která dříve provozovala vlastní obchod s kvalitním italským zbožím. Podnik ale musela zavřít a nahradit ho prodejem levných cetek. „Lidé si koupí letenku za 20 eur, přijedou sem a nic neutratí. To Benátky nepotřebují,“ dodala.