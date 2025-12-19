Předplatné

Dětské stavební spoření: Efektivní způsob, jak právě teď zhodnotit vaše peníze

Zdroj: Shutterstock

Stavební spoření se dlouhodobě drží mezi nejbezpečnějšími formami spoření. V případě dětských účtů to platí dvojnásob. Závěr roku s sebou nese jedinečnou příležitost, jak potenciál dětského stavebního spoření maximalizovat. Nárok na státní podporu za letošní rok lze totiž získat i při jeho založení ještě před koncem roku.

Dětské stavební spoření je efektivní způsob, jak budovat budoucí kapitál dítěte. Pokud se na stavebku spoří alespoň 6 let, může pak váš potomek tento kapitál využít na vzdělání, pořízení prvního bydlení nebo jako startovací rezervu. V prostředí měnících se úrokových sazeb a nejistoty je jeho struktura výhodná díky bezpečnému uložení prostředků, jasně daným podmínkám a garantovanému úročení hned na 6 let spoření.

Neméně důležitý je i edukační rozměr spoření. Dítě se od malička učí hodnotě peněz, významu pravidelného spoření a buduje si tak základy hospodaření s penězi.

Hlavní přínosy

Díky státní podpoře může dítě získat až 1 000 Kč ročně. V kombinaci s úročením jde o skvělé zhodnocení a naspořené prostředky jsou po šesti letech dostupné k širokému využití. Pro děti tak vzniká finanční rezerva, která může sloužit jako základ na hypotéku, jistota při pronájmu nebo jako první velká investice do samostatného života.

Zdroj: Shutterstock

Proč stihnout stavební spoření do konce roku?

Z ekonomického hlediska je prosinec strategické období pro založení dětského stavebka. Pokud rodiče vloží peníze ještě letos, dítě, kterému stavebko založili,  má nárok na státní podporu 1 000 Kč za celý rok. Stačí, když bude vklad připsán ještě do posledního dne letošního roku. Státní podporu ČSOB Stavební spořitelna dokonce zdvojnásobí v případě, že na účet bude státní podpora připsána každý rok po dobu šesti let. Tento mechanismus výrazně zvyšuje efektivitu vloženého kapitálu a zajišťuje rychlejší růst celkového zůstatku.

ČSOB Stavební spořitelna navíc nabízí zajímavé odměny, které výrazně zvyšují celkový výnos stavebního spoření. Při naspoření 50 000 Kč v prvních 4 měsících od založení stavebního spoření získá klient prémii 2 000 Kč. Kombinace státní podpory, garantovaného úročení a aktuálních bonusů od ČSOB Stavební spořitelny tak vytváří jedinečnou příležitost, jak dítěti spořit na budoucnost, ale i promyšlený ekonomický krok. A ještě na závěr roku z něj můžete těžit.

