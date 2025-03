Energetická soběstačnost pro SVJ: Proč investovat do fotovoltaiky?

Úspory nákladů na energii

Jedním z nejvýznamnějších přínosů instalace FVE je podstatné snížení nákladů na elektřinu. Moderní technologie umožňují využívat vlastní energii, vyrobenou ze solárních panelů nejen pro společné prostory domu, což je velmi neefektivní (například osvětlení chodeb, provoz výtahu či ohřev vody), ale díky inovativním řešením i přímo v jednotlivých bytech. To vede ke zcela zásadní redukci měsíčních plateb za energie pro všechny obyvatele domu.

Společnost BLUENET NTS, a.s. nabízí unikátní koncept jednotného odběrného místa (JOM) kombinovaný s vlastním ojedinělým řešením celé instalace, který umožňuje až 90 % vyrobené energie spotřebovat přímo v bytových jednotkách. Tento systém centralizuje odběr elektřiny přes jeden hlavní elektroměr, což vede k úsporám na distribučních poplatcích a efektivnímu rozdělení energie mezi jednotlivé byty.

Snížení emisí CO₂ a ekologický provoz

V dnešní době je kladen velký důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Instalací FVE přispívá bytový dům ke snížení uhlíkové stopy, neboť využívání solární energie snižuje závislost na fosilních palivech. Tím dochází k redukci emisí CO₂, což pozitivně ovlivňuje životní prostředí a zlepšuje ekologickou bilanci budovy.

BLUENET NTS, a.s.,

Podpora ze strany státu – dotace a legislativní výhody

V České republice jsou k dispozici různé dotační programy podporující instalaci FVE na bytových domech. Programy jako Nová zelená úsporám nabízejí významné finanční příspěvky na pořízení solární technologie a to včetně bateriových úložišť, která jsou pro optimalizaci využití fotovoltaické energie pro bytové domy klíčová. Legislativa se navíc postupně přizpůsobuje, aby usnadnila sdílení energie mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek tak, aby bylo umožněno maximální využití vyrobené elektřiny.

Zvýšení hodnoty nemovitosti

Nemovitost vybavená moderním fotovoltaickým systémem získává na atraktivitě. Potenciální kupci či nájemníci oceňují nižší provozní náklady a ekologický přístup k bydlení. To může vést ke zvýšení tržní hodnoty bytu či celého domu. Investice do FVE tak nepřináší pouze okamžité úspory, ale i dlouhodobý ekonomický přínos.

Energetická nezávislost a soběstačnost

V době rostoucích cen energií a nejistoty na trhu je energetická nezávislost klíčovou výhodou. Správně koncipovaný fotovoltaický systém umožňuje SVJ a bytovým domům dosáhnout částečné či úplné soběstačnosti v dodávkách elektřiny, kdy tato opatření mají značný dopad do výdajové stránky každého bytu, a zároveň chrání vlastníky před cenovými výkyvy na trhu. Kombinace s bateriovými úložišti je pro bytový dům zásadní, protože jenom tak lze energii uchovávat a využívat i v době, kdy slunce nesvítí, čímž se zvyšuje efektivita systému.

BLUENET NTS, a.s.,

Investice do fotovoltaické elektrárny přináší bytovým domům řadu výhod – od zásadní úspory nákladů přes ekologické benefity až po zvýšení hodnoty nemovitosti a energetickou nezávislost. Díky státním dotacím a legislativní podpoře je dnes pořízení FVE dostupnější než kdy dříve a dává neoddiskutovatelný ekonomický smysl. To vše platí samozřejmě za předpokladu, že je použita vždy správná koncepce fotovoltaické elektrárny včetně projektu distribuce energie do jednotlivých bytů a celá instalace je provedena zkušeným dodavatelem.

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaického systému, obraťte se na BLUENET NTS, a.s., specialisty, kteří koncipují moderní a efektivní řešení v oblasti solární energetiky. Jako společnost, s největším počtem referencí v ČR nabízí komplexní služby od návrhu optimálního řešení přes vyřízení dotací až po samotnou realizaci projektu.