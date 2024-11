Experti z IN CATERING radí, jak na vánoční večírky

„Kvalitní catering je vizitkou každé akce. Hosté si možná nepamatují každý detail programu, ale chuť a prezentace pokrmů, stejně jako úroveň servisu, v nich zanechají dlouhotrvající dojem,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. „Klíčem k úspěchu je v první řadě důkladná příprava a konzultace s profesionály. Mnoho firem podceňuje význam správného plánování množství pokrmů a nápojů. Náš tým dokáže přesně odhadnout spotřebu na osobu a zajistit, aby se každý host cítil komfortně, bez zbytečného plýtvání. Důležité jsou i informace o účastnících eventu, zda převažují muži nebo ženy. Stejně tak je podstatné znát konkrétní program, co se bude dít před eventem, nebo po eventu. To vše se propisuje do skladby menu a množství jídla.

Důležitým aspektem úspěšného večírku je také prostor pro cateringové zázemí. IN CATERING nabízí mobilní kuchyně, které umožňují přípravu pokrmů přímo na místě. „Čerstvé ingredience jsou pro nás prioritou. Díky našemu mobilnímu vybavení dokážeme připravovat pokrmy přímo před zraky hostů, což významně přispívá k celkovému zážitku,“ popisuje Vocílka.

IN CATERING s.r.o.

Další klíčovou složkou je profesionální servis. Tým IN CATERING zajišťuje plynulý průběh akce, eliminuje fronty u výdejních míst a zajišťuje průběžné doplňování občerstvení. Pro letošní vánoční sezónu přichází společnost s revolučním konceptem, který byl vyvinut ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA. Tento koncept kombinuje moderní design s precizní gastronomií a využívá nejnovější technologie, jako jsou obrazovky nad výdejními místy, které přinášejí novou dimenzi do prezentace pokrmů.

V souladu s aktuálními trendy klade IN CATERING důraz také na udržitelnost. Společnost implementuje principy zero waste, využívá lokální suroviny a díky vlastní fotovoltaické elektrárně snižuje svou uhlíkovou stopu o téměř 73 tun CO2 ročně. „Ukazujeme, že i velké cateringové akce mohou být šetrnější k životnímu prostředí,“ zdůrazňuje Vocílka.

V ideálním případě je vhodné vše plánovat minimálně měsíc dopředu. Aby dodavatelé vánoční večírek připravili tak, že se nic neponechá náhodě a na akci Vás nic nepřekvapilo. „V IN CATERING často řešíme i objednávky cateringu na event 14 až 7 dnů před akcí, i s tím si dokážeme poradit, spíše však jde o volnou výrobní kapacitu v kuchyni a o prostor sehnat kvalitní externí personál na servis.“

IN CATERING nabízí komplexní řešení, které spojuje profesionalitu, kreativitu a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Díky téměř 30letým zkušenostem dokáže proměnit každou firemní akci v nezapomenutelný zážitek.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 tisíc úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.