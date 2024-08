Firemní grilovačky s IN CATERING

Společnost IN CATERING přináší zpestření do světa letních korporátních eventů. Na akcích nabízí prémiové maso od lokálních dodavatelů, vegetariánské a veganské alternativy a využívá nejmodernější technologie pro přípravu jídla.

Důraz je kladen na vizuální prezentaci pokrmů a celkovou atmosféru akce, včetně tematických dekorací a doprovodného programu. IN CATERING dbá také na udržitelnost, používá ekologicky šetrné materiály a minimalizuje odpad. Tento komplexní přístup, kombinující kulinářské umění, gastronomické trendy a odpovědnost k životnímu prostředí, posouvá firemní grilování na zcela novou úroveň a vytváří nezapomenutelné zážitky pro zaměstnance a obchodní partnery.

Slunečné dny a teplé večery firmám umožňují pořádání venkovních akcí. Tradiční grilování se v podání IN CATERING mění v gastronomický zážitek, který posouvá laťku firemních eventů na zcela novou úroveň. „Kombinujeme tradiční prvky s moderními trendy v gastronomii. Hosté mohou ochutnat prémiové maso od lokálních dodavatelů, stejně jako vegetariánské a veganské alternativy, vše připravené s důrazem na kvalitu a prezentaci. Naším cílem je hosty překvapit a nadchnout něčím, co ještě nezažili,“ popisuje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING.

Inovativní přístup společnosti se projevuje již ve výběru surovin. IN CATERING spolupracuje s lokálními farmáři a dodavateli, kteří poskytují ty nejkvalitnější ingredience. Pro vegetariány a vegany jsou připraveny alternativy: sýry, grilovaná zelenina a v testování jsou i rostlinné varianty „masa“, které už dnes chuťově nezaostávají za masovými variantami.

IN CATERING s.r.o.

IN CATERING používá grill Ofyr – griluje na dřevu nebo dřevěném uhlí. Cílem je, aby byl z masa cítit oheň a dřevo dodá masu specifickou chuť a typické aroma. „Grilování je v našem podání o celkovém zážitku. Hosté mohou sledovat přípravu svého jídla v reálném čase díky live cooking show, kde předvádíme své umění,“ vysvětluje šéfkuchař IN CATERING Jiří Zeman.

Prezentace pokrmů a nápojů je kapitolou sama o sobě. IN CATERING klade při servisu velký důraz na vizuální stránku. Kouřové efekty, jedlé květiny či netradiční kombinace barev a textur dělají z každého talíře nebo například welcome drinku umělecké dílo. „Chceme hosty ohromit ještě předtím, než ochutnají první sousto,“ říká Luděk Vocílka. Společnost nabízí i doprovodný program, jako jsou workshopy grilování nebo degustace vín, které mohou být součástí firemního teambuildingu.

IN CATERING s.r.o.

V souladu s aktuálními trendy klade IN CATERING velký důraz na udržitelnost, důsledně se dbá i na minimalizaci odpadu. „Chceme ukázat, že i velkoformátové akce mohou být šetrné k životnímu prostředí,“ uvádí Vocílka.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 000 úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.