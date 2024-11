IN CATERING radí, jak na udržitelné svátky

Vánoční období je časem hojnosti a setkávání, ale také obdobím, kdy je třeba myslet na zodpovědný přístup k potravinám. IN CATERING, přední česká cateringová společnost s téměř 30letou tradicí, přináší expertní rady, jak si Vánoce užít udržitelně.

„Základem úspěšného vánočního hodování je především důkladné plánování. Je důležité předem vědět, kolik hostů očekáváme a podle toho připravit menu. Při nakupování se řídíme heslem, že méně je někdy více,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. „Správné plánování nám pomůže vyhnout se zbytečnému plýtvání a zároveň zajistí, že každý host bude spokojen.“

Klíčovou roli hraje také správné nakupování a skladování potravin. „Zejména u masa je zásadní dodržovat skladovací teplotu do 4°C. Stejně důležitá je i logistika nákupu – jak rychle se chlazené potraviny dostanou do správné teploty,“ upozorňuje Vocílka. Pro letošní sezónu přichází IN CATERING s revolučním konceptem, který kombinuje moderní technologie s precizní gastronomií, včetně speciálních chladicích systémů zajišťujících optimální podmínky pro skladování.

„Naším cílem je ukázat, že i při vánočním hodování lze myslet na udržitelnost, aniž bychom museli slevit z kulinářského zážitku. Často se setkáváme s tím, že lidé nakoupí příliš mnoho surovin ze strachu, aby měli dostatek. Přitom klíčem k úspěchu je promyšlené menu a správné načasování přípravy,“ vysvětluje Jiří Zeman, šéfkuchař IN CATERING. „Ze zkušenosti víme, že dobře naplánované menu s menším počtem kvalitně připravených chodů udělá větší dojem než přeplněný stůl.“

IN CATERING jde příkladem v oblasti udržitelnosti vlastním provozem. „V našich kuchyních využíváme každou surovinu na maximum. Ze skeletů a kostí připravujeme vlastní vývary a masové šťávy, ze zbytků zeleniny vyrábíme chips a další delikatesy,“ popisuje Jiří Zeman inovativní přístup společnosti k minimalizaci odpadu.

Společnost klade velký důraz na ekologickou odpovědnost. V roce 2023 dokončila instalaci fotovoltaické elektrárny na své centrále v pražské Liboci, čímž snížila svou uhlíkovou stopu o 73 tun CO2 ročně. Využívá také digitální technologie pro snížení administrativního odpadu a ekologicky šetrné materiály při servírování.

Pro letošní vánoční sezónu skupina IN CATERING představila svůj nový cateringový koncept, který byl vyvinut ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA. Tento inovativní koncept spojuje punkový styl s luxusními prvky a přináší do světa eventů zbrusu nový druh originality. Každý detail, od nádobí po osvětlení, byl pečlivě navržen pro maximální estetický účinek. Součástí jsou také moderní technologie, jako jsou obrazovky nad výdejními místy pro prezentaci pokrmů, které přinášejí novou dimenzi do prezentace vánočního menu. „Flexibilita a přizpůsobitelnost jsou klíčovými prvky nového konceptu. Je navržen tak, aby se mohl přizpůsobit jakékoliv události – od firemních akcí po vánoční večírky,“ uzavírá Luděk Vocílka.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 tisíc úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.