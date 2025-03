IN CATERING radí, jak naplánovat dokonalou svatbu

Svatební den patří k nejdůležitějším okamžikům v životě. Aby vše proběhlo hladce a bez starostí, je klíčové důkladné plánování. IN CATERING, přední česká cateringová společnost s téměř 30letou tradicí, sdílí osvědčené tipy, které vám z vaší svatby pomohou udělat nezapomenutelný zážitek. Od výběru ideálního data přes dokonalé místo až po menu šité na míru – každý detail hraje svou roli. Jaké jsou aktuální trendy a co dnes páry nejčastěji preferují?

Plánování svatby začíná u výběru správného data. Tradičně nejoblíbenější letní měsíce, jako červenec a srpen, nabízejí výhodu teplého počasí a možnosti venkovních obřadů. Nicméně v poslední době se do popředí dostávají jarní a podzimní termíny, kdy jsou přírodní scenérie nejvíce okouzlující a oblíbená místa dostupnější. „Atraktivní data, jako například 25.10.2025, přidávají svatbám na symbolice. Vidíme, že stále více párů dává přednost právě těmto výjimečným dnům,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING.

Volba místa hraje klíčovou roli, a proto se stále častěji upřednostňují lokality, které umožňují uspořádat celý svatební den na jednom místě. Břevnovský klášter, s nímž IN CATERING úzce spolupracuje, je ideálním příkladem. Tento historický skvost kousek od centra Prahy nabízí nejen nádhernou Baziliku sv. Markéty pro církevní obřady, ale také malebné zahrady či reprezentativní Tereziánský sál pro civilní obřady a hostiny. „Hosté mohou celý den strávit v klidném prostředí kláštera, včetně možnosti ubytování v přilehlém hotelu Adalbert. Svatba je tak krásná a zároveň praktická,“ doplňuje Vocílka.

Dalším důležitým prvkem je výběr svatebního menu. Dnes se klade důraz na sezónní a lokální suroviny, u nichž je zaručena čerstvost a vysoká kvalita. IN CATERING nabízí širokou škálu moderních pokrmů, od předkrmů jako dýňový krém s lanýžovým olejem po hlavní chody, jako je pečený losos v zázvorové marinádě. Oblibu si získávají také interaktivní prvky, například sweet bary nebo grilovací stanice. „Každé menu připravujeme na míru a reflektujeme individuální přání novomanželů. Zvláštní pozornost věnujeme i speciálním dietním požadavkům, jako jsou vegetariánské nebo veganské varianty,“ dodává Vocílka.

Plánování svatby doporučujeme zahájit minimálně 6–12 měsíců předem, zejména pokud jde o letní sezónu. Mezi klíčové kroky patří výběr data, místa, sestavení harmonogramu a výběr dodavatelů. IN CATERING navíc umožňuje ochutnávky svatebního menu, díky kterým lze vše doladit k naprosté dokonalosti.

Nezáleží na tom, zda plánujete velkou oslavu nebo menší intimní svatbu, tým IN CATERING je připraven vám pomoci s každým krokem. Pro více informací a rezervaci termínu kontaktujte IN CATERING na sales@incatering.cz

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 tisíc úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.

