Inovace ve vodíkových technologiích mění trh a přitahují investory. Budete další?

Zakladatel skupiny H2 Global Group, David Maršálek, zdůrazňuje, že jeho největším hnacím motorem byla a je touha pomoci lidem žít kvalitnější život. Společně s odborníky z technologického a farmaceutického výzkumu vyvinuli kompletní vodíkové řešení zahrnující generátory vodíku, balenou vodíkovou vodu a doplňky stravy podporující přirozenou tvorbu vodíku v těle.

Ředitel dceřiné investiční společnosti Molecular HydroGEN Investment Group Martin Frais vysvětluje, že projekty skupiny jsou financovány výhradně investory z externích zdrojů. „Už 12 let rozvíjíme vodíkové projekty a patříme k největší investiční skupině v tomto sektoru na domácím a evropském trhu," míní Frais. „Vytváříme a realizujeme unikátní vodíkové projekty s nejvyšším potenciálem a přidanou hodnotou."

Ředitel dceřiné investiční společnosti Molecular HydroGEN Investment Group | H2 Global Group

Společnost Molecular HydroGEN Investment Group nabízí svým investorům zhodnocení až do výše 10 %, a to vše s měsíční výplatou zhodnocení. Jedním z investorů společnosti je i Michael F., podnikatel z Prahy žijící dlouhodobě v USA. Toho zaujala nejen vysoká kvalita produktů, ale také míra zhodnocení a strategické směřování firmy.

Uznávaný biochemik japonský prof. Shigeo Ohta je objevitelem antioxidačních účinků molekulárního vodíku. Zároveň je viceprezidentem H2 Global Group pro vědu a výzkum | H2 Global Group

„Vodíkové produkty mi doporučil kamarád. Vyzkoušel jsem je a byl jsem překvapený, že to téměř okamžitě zafungovalo i u mě. Koupil jsem si generátor, doma si vyrábím vodu, kterou si nosím do práce a na sport a beru taky H2 Forte. Upřímně bych to doporučil každému," popisuje své zkušenosti dlouholetý zákazník.

Poslední ocenění know-how společnosti H2 Global Group nezávislou znaleckou kanceláří z roku 2023 bylo 309 329 000 Kč. A společnost stále roste. Nedávno koupila patent na léčbu a prevenci Alzheimerovy choroby vodíkem, stále rozšiřuje své produktové portfolio a také zakoupila vlastní kancelářskou budovu, do které se do konce roku 2024 přestěhuje.

Molekulární vodík se stává revolučním prvkem ve zlepšování zdraví a výkonu zaměstnanců v kancelářích. Díky svým silným protizánětlivým a antioxidativním účinkům může významně přispět ke zvýšení energie, koncentrace a celkové pohody pracovníků | H2 Global Group

„Vodík pomáhá nejen mě, ale i dalším mým přátelům a rodině, kterým jsem věci od H2 Global doporučil. Důvěra ve vodík mě přivedla k investicím – a věřím tomu, že jsem své peníze dobře investoval," říká Michael F. „Zakládáme si na tom, že veškeré závazky vůči investorům jsou vždy řádně a včas uhrazeny,“ uzavírá Martin Frais.

H2 Global Group tak nadále upevňuje svou pozici na trhu díky svým inovacím a vědecky podloženým řešením v oblasti vodíkových technologií a přitahuje nové investory i ze zahraničí. Její zaměření na inovace a zdraví potvrzuje, že investice do této společnosti je nejen finančně výhodná, ale také smysluplná.

H2 Forte je potravinový doplněk extraktem z kurkumy, trehalózou a vhodnou formou hořčíku. Látky podporují tvorbu molekulárního vodíku ve střevní mikroflóře | H2 Global Group