Inovované vánoční menu podle šéfkuchaře IN CATERING

Vánoční svátky jsou nejen časem tradičních pokrmů, ale i příležitostí k inovacím a zdravějším alternativám. IN CATERING, přední česká cateringová společnost s téměř 30letou tradicí, přináší inspiraci, jak tradiční vánoční menu oživit a přizpůsobit současným trendům. Moderní pojetí vánočních pokrmů přitom nutně nepřináší velké změny v kuchyni, jako spíše promyšlené úpravy, které respektují tradici a zároveň přinášejí něco nového.

„Moderní gastronomie není jen o změně receptur, ale především o přístupu k surovinám a způsobu přípravy. Snažíme se ukázat, že i klasická vánoční jídla mohou být lehčí a zdravější, aniž by ztratila svou typickou chuť," vysvětluje Jiří Zeman, šéfkuchař IN CATERING. „V profesionální gastronomii, stejně jako při domácím vaření, je důležité maximálně využít všechny suroviny a přemýšlet nad tím, jak pokrmy připravit tak, aby byly nejen chutné, ale i výživově hodnotné."

Mezi inovativní úpravy, které IN CATERING doporučuje, patří například odlehčená verze tradičního bramborového salátu. Část majonézy lze nahradit jogurtem či zákysem, čímž vznikne lehčí, ale stále krémově nadýchaná varianta tohoto oblíbeného pokrmu. Těm, kteří hledají alternativy ke klasickému smaženému kaprovi, nabízí IN CATERING inspiraci v podobě pečené ryby v křupavé krustě z ořechů, chilli a koriandru.

„Alternativou ke smaženému kaprovi může být také příprava v horkovzdušné troubě pouze na másle s bylinkami a karamelovým citrónem. Takto připravená ryba si zachová svou šťavnatost, a přitom je lehčí a stravitelnější," doporučuje Jiří Zeman. Zajímavou inovací je také úprava tradičních řízků, které lze obalovat v kukuřičné strouhance, a místo vajíčka použít smetanu pro vytvoření křupavé krusty.

„Snažíme se také ukázat, že i vánoční hodování může být šetrné k životnímu prostředí. Využíváme lokální suroviny, minimalizujeme odpad a implementujeme principy zero waste," vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. Společnost klade velký důraz na udržitelnost. Díky vlastní fotovoltaické elektrárně snižuje svou uhlíkovou stopu o 73 tun CO2 ročně.

Pro letošní sezónu přichází IN CATERING s novým konceptem, který byl vyvinut ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA. Tento inovativní přístup přináší do světa firemních večírků a vánočních akcí zcela novou dimenzi servírování a prezentace pokrmů. „Náš nový koncept kombinuje moderní technologie s precizní gastronomií. Na firemních večírcích například představujeme tradiční vánoční pokrmy v novém pojetí pomocí speciálních výdejních míst s obrazovkami, kde hosté mohou sledovat přípravu jídel. Každý detail, od nádobí po osvětlení, byl pečlivě navržen tak, aby podtrhl kulinářský zážitek," vysvětluje Luděk Vocílka. Součástí nabídky jsou i luxusní vánoční menu zahrnující například uzený pstruh s limetkovou espumou či rybí krém s jikrami a mlíčím.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 tisíc úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.

