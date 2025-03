Jak na implementaci digitálních nástrojů ve firmě? CGOS to zvládla s Vodafonem

Digitální nástroje pro vzdálenou spolupráci jsou pro firmu CGOS nezbytné, její původní řešení však mělo své limity. „Nekompatibilita souborů mezi systémy byla častým zdrojem komplikací. Naši klienti využívají převážně Microsoft 365, s naším předchozím řešení tak při sdílení různých druhů souborů a dokumentů docházelo k rozpadům formátování, špatnému zobrazování výstupů, v nejhorším i ke ztrátě dat,“ vysvětluje Ondřej Málek, CEO ve společnosti CGOS. Rozhodnutí implementovat Microsoft 365 tedy bylo logickým krokem.

Vodafone Business jako partner pro transformaci

Aby byla změna co nejefektivnější, firma CGOS se rozhodla využít tzv. managed services pro Microsoft 365 od Vodafone Business, který firmě už předtím poskytoval jiné služby z oblasti ICT a konektivity. Vodafone v rámci této nové spolupráce pomohl nejen s volbou nejvhodnější byznysové licence, ale i se samotnou implementací a technickou podporou. „Vodafone tu pro nás byl v každé fázi přechodu. Od poradenství při výběru licencí přes nastavení správné licenční politiky až po samotnou implementaci,“ popisuje Málek. Společnost CGOS ocenila také flexibilitu a komplexnost služeb, jakou jí Vodafone nabídl. Firma si mohla zvolit, které kroky bude realizovat sama a které přenechá externím odborníkům.

Efektivnější práce a lepší kyberbezpečnost

Nový ekosystém Microsoft 365 znamenal nejen jednodušší spolupráci s klienty, ale také lepší zabezpečení a efektivnější správu firemních zařízení. K tomu přispěla implementace nástroje Microsoft Intune, o kterou se Vodafone Business postaral také. Díky němu mohla firma začít využívat například funkce automatického nastavení nových firemních zařízení, což výrazně snižuje riziko lidské chyby a přispívá k lepší kyberbezpečnosti.

Další výhodou, kterou společnost CGOS na novém řešení vítá, je dostupnost jednotlivých nástrojů v cloudovém prostředí. To znamená, že je vše dostupné kdykoliv a odkudkoli, což usnadňuje sdílení a spolupráci na projektech. „Dříve jsme udržovali lokální servery pro sdílení souborů. Dnes jsme kompletně v cloudu, což nám ušetřilo náklady i čas,“ vysvětluje Málek.

Motivací pro přechod na nové řešení byl také integrovaný AI asistent Microsoft 365 Copilot, který nabízí řadu zajímavých a praktický funkcionalit. Pomáhá například s automatizovaným vytvářením souhrnů schůzek, prací s dokumenty a analýzou dat. „Copilot nabídne do budoucna ještě větší možnosti a my chceme být u toho. Věřím, že to bude předmětem nějaké další spolupráce s Vodafonem,“ doplňuje CEO Ondřej Málek.

CGOS je důkazem, že se správnou strategií a partnery lze technologickou transformaci zvládnout hladce a efektivně. Pokud i pro svou firmu hledáte moderní řešení na míru, pomoci vám může Vodafone Business.