Jak pomáhají casina rozpočtům obcí

Díky těmto prostředkům mohou menší obce dosáhnout investic do infrastruktury, na které by jinak musely čekat dlouhé roky, a to může zahrnovat opravy silnic, revitalizaci parků, financování kulturních akcí nebo podporu sportu.

Regulace hazardních her 2024 a přínos obcím

Regulace hazardu, která vstoupila v platnost v roce 2024, však tento přínos do určité míry změnila. Nová pravidla, včetně omezení provozní doby a omezení reklamních aktivit casin, byla zavedena s cílem zmírnit negativní dopady hazardu na společnost. Tyto kroky ovšem vedly ke snížení příjmů, protože se očekává nižší návštěvnost i menší útraty hráčů. Některé obce nyní zvažují, jak tento výpadek příjmů nahradit, a hledají stabilní a méně rizikové zdroje financování.

Regulace hazardu sice může pomoci ochránit ohrožené skupiny obyvatel před problematickým hraním, zároveň ale otevírá otázku, jakou roli má hazard hrát ve financování obecních rozpočtů. Obce se tak ocitají před výzvou, jak najít rovnováhu mezi zachováním příjmů z casin a odpovědným přístupem k hazardu na svém území.

Změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Došlo ke změně v rozdělení daňových příjmů z hazardních her mezi státem a obcemi. U technických her, jako jsou například výherní automaty (VLT), získá stát 55 % vybraných daní, zatímco obce obdrží zbývajících 45 %. Naopak u ostatních hazardních her, kam patří například kurzové sázky a casinové hry, připadne 35 % na stát a 65 % na obce.

Celkové inkaso z hazardních her za rok 2023 dosáhlo 18,3 miliardy korun. Z této částky připadlo 8,8 miliardy korun státu, což představuje 48 % z celkového inkasa, a 9,5 miliardy korun obcím, což odpovídá 52 % z celkových příjmů.

Daňové příjmy a poplatky z hazardních her

Jedním z hlavních přínosů casin pro obce jsou finanční prostředky, které přicházejí ve formě různých daní a poplatků z hazardních her. Každé licencované casino musí odvádět určité procento ze svých příjmů přímo do veřejných pokladen. Obvykle jde o poměrně vysoké částky, což je záměrné – státy tím kompenzují možné společenské a zdravotní dopady hazardu, který má svá rizika.

Na co finanční prostředky používají? Tyto finanční prostředky pak obce mohou použít podle svých priorit. V mnoha případech jsou příjmy z casin určené na konkrétní účely, jako je prevence a léčba závislostí na hazardu nebo podpora neziskových organizací, které pomáhají lidem ohroženým patologickým hráčstvím.

Kromě těchto účelově vázaných výdajů ale obecní pokladny získávají také flexibilní zdroje, které mohou být použity na další oblasti, jako jsou například bezpečnost, školství, nebo sociální služby.

To, že obce získávají stabilní a předvídatelné příjmy z hazardu, jim umožňuje lépe plánovat své rozpočty a realizovat projekty, které by jinak nebylo možné financovat. Pro menší obce může tento příjem představovat významnou část rozpočtu a být klíčový pro jejich další rozvoj.

Přínosy pro místní ekonomiku

Casina přinášejí do obce nejen peníze přímo formou daní a poplatků, ale také mají pozitivní vliv na celkovou ekonomiku oblasti. Fungování casina totiž vytváří nová pracovní místa, nejen přímo v casinu, ale i v navazujících odvětvích, jako jsou restaurace, hotely nebo obchody. Díky přítomnosti casina může dojít ke zvýšení turistického ruchu, což přitahuje návštěvníky nejen do casina, ale i do celé obce. Tito turisté pak využívají služby místních podnikatelů, což zvyšuje jejich tržby a také jejich příspěvek do obecní pokladny prostřednictvím daní z příjmů a dalších poplatků.

Přímá spolupráce s obcemi Kromě daňových příjmů a ekonomického přínosu mohou casina přímo spolupracovat s obcemi a přispívat na různé obecně prospěšné projekty.

Některá casina poskytují sponzorství pro kulturní nebo sportovní akce, což umožňuje obci pořádat akce, na které by jinak neměla prostředky. Tento druh spolupráce může být oboustranně výhodný – obce získají prostředky na financování svých aktivit a casina si tím budují dobrou pověst v místní komunitě.

Celkové zhodnocení

Casina mohou být pro obce významným přínosem, a to nejen prostřednictvím daňových příjmů, ale i díky ekonomickým přínosům a přímé spolupráci na obecně prospěšných projektech. Je však důležité, aby obce a casina spolupracovaly a dbaly na minimalizaci možných negativních dopadů, jako je závislost na hazardních hrách. Když je tento vztah dobře řízený, může přinášet dlouhodobé výhody pro místní obyvatele a komunitu jako celek, a to jak finanční, tak společenské.

