Jak učinit informace zapamatovatelnými v dnešním informačním smogu?

Sketchnoting je technika vizuálního záznamu, která kombinuje kresby, symboly a text. Jde o výtvarnou zkratku, která zachycuje podstatu sdělení a propojuje informaci (často slyšenou či čtenou) s vizuálním obrazem. To zvyšuje pravděpodobnost, že si ji divák zapamatuje. Vedle přednášejícího a projekční plochy tak přibývá druhá plocha, kde ilustrátor živě vizuálně zaznamenává sdělení. Vzhledem k tomu, že tvorba ilustrací probíhá v reálném čase, musí být velmi rychlá, a proto dochází k obsahovým zkratkám. Komplexní informace se zjednodušuje, ikonizuje a symbolizuje. Divák si pak pamatuje vizuální zkratku, která je často vtipná a poutavá, přičemž ji propojuje s původní komplexní informací.

K čemu je to dobré?

Není sketchnoting jen další vrstvou informačního smogu? Rozhodně ne. Už teorie duálního kódování od psychologa Allana Paivia z roku 1971 ukazuje, že kombinace obrázků a slov přináší překvapivé výsledky. Naše paměť totiž využívá dva různé kanály – vizuální a verbální – což vede ke zlepšení pozornosti, porozumění a hlavně k lepšímu zapamatování informací. Řada dalších studií, například v časopise Journal of Educational Psychology, podporuje myšlenku, že vizuální prvky v poznámkách zlepšují porozumění složitým informacím tím, že poskytují tzv. mentální kotvy.

V dnešní době, kdy online obsah je čím dál víc vizuální, sketchnoting pomáhá rozvíjet vizuální gramotnost. Spojuje text s vizuálním obsahem a zlepšuje schopnost pracovat se zkratkovitými informacemi.

„Vysoce koncentrované formáty, jako jsou TEDx přednášky, obchodní prezentace nebo celodenní školení, jsou pro sketchnoting ideální. Vznikají z toho plakáty, které promění intenzivní sdělení v živé, zapamatovatelné vizuály. Ty často končí na zdech kanceláří CEO,“ říká Radovan Jelínek, kreativní producent studia DRAWetc., které se specializuje na vizuální obsah.

Jan Malý

„Na loňské konferenci GP CON, kde jsme přibližovali komplexní medicínské koncepty lékařům, zafungoval sketchnoting jako skvělá zkratka. Konference byla zábavnější a rozhodně lépe vnímatelná,“ říká MUDr. Dalibor Stoszek, vedoucí lékař kliniky AFI Canadian Medical. „Účastníci i přednášející, včetně expertů z Británie a Palo Alto University, si dokonce ilustrované výstupy vyžádali pro své prezentace.“

Jak se taková věc kreslí?

Jak dokážou ilustrátoři převést složitý obsah do obrázků a symbolů? „Je to jako zápas MMA v těžké váze,“ říká Vladimír Strejček, zakladatel studia DRAWetc. „Musíte předvídat, co přijde, zpracovat to a předat divákům. Je to dřina.“

Jan Malý

Jednodušší a obecnější témata se dají dělat „z fleku“, bez velkých příprav. Ilustrátor pak využívá volnou interpretaci, kdy odlehčuje téma pomocí ilustrací. U odbornějších témat je ale příprava náročná, a může zabrat víc času než samotný sketchnoting. Příprava prezentace může trvat dny, zatímco přednáška samotná 15 minut. Sketchnoting je pak spíše výkon vrcholového sportovce – vyžaduje koncentraci a rychlé rozhodování o výtvarných prostředcích a formách, aby výsledek nepůsobil nepatřičně.

František Ortmann

U náročných sketchnotingů má kreslíř k dispozici „nahazovače“, který mu pomáhá třídit obsah a zhutnit jej do hesel. Třeba rozsáhlý report o uvedení nového produktu na trh se zkrátí na „vysavače s aroma difuzérem nás vynesly do nebes“ a skončí obrázkem, kde CEO letí vesmírem na novém typu vysavače a třímá trofej vítěze.

Na závěr je třeba zmínit, že tato show se neobejde bez podpory produkčního týmu, který zajistí jak přípravu, tak technické zázemí. Ilustruje se nejčastěji digitálně na tablety a obraz je přenášen na plátno. U menších akcí lze použít analogový přístup, tedy kreslení na papír, což umožňuje divákům nahlédnout zblízka.

Ilustrátoři zatím s napětím čekají, kdy tuto disciplínu nahradí AI. Zatím jde spíše o nástroje na podporu tvorby, ale žádný z nich kreslíře zatím nenadchl natolik, aby se jimi nechali nahradit.

Studio DRAWetc., 2024

Reference:

● GP CON 2023 pro Canadian Medical – Konference pro praktické lékaře, sketchnoting prezentací key note speakerů

● Kreativní Praha - Konference na téma komunit budoucnosti v rámci Pražského Kulturního Fóra

● Art Directors Club – Sketchoting ve virtuální studiu v přímém přenosu (2020)

● Dan Bárta & Vladimír Strejček & EnDru & Losers Cirque Company – artový sketchnoting v rámci živého koncertu Dana Bárty

*) Mimochodem tím, jak funguje svět informací a jak se v něm orientovat, se zabývá projekt Kyber tabu, který pro Libuši Šmuclerovou bohatě ilustrovali lidé z DRAWetc. právě proto, aby velmi komplexní obsah byl lépe uchopitelný.