JAK V ŽIŽKOVSKÉM SOU100 PEČUJÍ O PIVO

Ceny piva v restauracích neustále rostou, což provozovatele nutí hledat způsoby, jak se s touto situací vypořádat. Někteří investují do modernizace a údržby zařízení, aby snížili dlouhodobé provozní náklady, jiní se snaží držet ceny co nejníže, aby si udrželi stálé zákazníky.

Jaké faktory určují cenu jednoho velkého piva Pilsner Urquell?

„Stoupající ceny energií a náklady na mzdy nám dávají zabrat. Musíme neustále přemýšlet, jak ceny nastavit, abychom zůstali konkurenceschopní, ale zároveň pokryli všechny náklady,“ říká Luděk Vocílka, generální ředitel skupiny IN CATERING, do které patří i žižkovská restaurace SOU100.

Přímé náklady zahrnují cenu samotného piva (26,70 Kč), přeražení sudu a odtoč (2,00 Kč), sanitaci, údržbu a chemii (0,50 Kč), což dohromady činí hrubý náklad 29,20 Kč bez DPH. „Kromě těchto přímých nákladů pak do konečné ceny vstupují ještě další faktory, jako jsou mzdy personálu, náklady na provoz restaurace a účtárnu, energie na provoz chlazeného boxu a průtokového chladiče i investice do modernizace a údržby zařízení. Tyto složky dohromady určují konečnou cenu, kterou platí zákazník,“ vysvětluje Luděk Vocílka.

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje cenu piva, je jeho správné ošetření. Sudy se musí skladovat při optimální teplotě, musí docházet k pravidelné sanitaci výčepního zařízení a trubek, ke správnému mytí a chlazení sklenic a k dodržování obecných hygienických standardů. „80 procent kvality piva závisí na správném ostřiku sklenice. Musíme dbát na každý detail, aby naši zákazníci dostali to nejlepší,“ Tomáš Skopec, provozní restaurace SOU100.

Hladinku Plzně (jedno velké pivo) dostanete v žižkovském SOU100 za 58 Kč, což je na Prahu pro zákazníka velmi příznivá cena.

IN CATERING s.r.o.

Jak pivo správně ošetřit?

„Klíčovou roli hraje správná skladovací praxe při uskladnění sudů, kde je důležité udržovat optimální teplotu. Ze sudu lze začít čepovat nejdříve po 24 hodinách od jeho složení ve skladu,“ popisuje Tomáš Skopec. Dále je nutné zajistit pravidelnou sanitaci výčepního zařízení a trubek, což je nezbytné pro udržení čistoty a kvality piva. „Význam má také správné ošetření sklenic, které musí být pečlivě umyty kvalitním přípravkem a zachlazeny na správnou teplotu,“ upozorňuje. Před čepováním se sklenice musí ostříkat vodou (tzv. ostřik), protože 80 % kvality piva závisí na mokré sklenici. Pivo se musí čepovat pod správným úhlem. Je třeba dbát na hygienu a na konci každého dne ošetřit výčepního zařízení.

IN CATERING s.r.o.

Za péči o pivo byla restaurace odměněna i plzeňským Prazdrojem, SOU100 již potřetí za sebou obhajuje prestižní ocenění Hvězda sládků.

Další zajímavostí je, že se v restauraci nachází stůl Járy Cimrmana, který pokřtil Zdeněk Svěrák. Hostinec je velmi oblíbenou zastávkou právě pro kolektiv divadla Járy Cimrmana, které se nachází zhruba 50 metrů od restaurace.

SOU100 Žižkov, součást skupiny IN CATERING Group, cateringové společnosti s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 000 úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojujeme různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.

IN CATERING s.r.o.