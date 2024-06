Když firmy nepracují s daty, tápou ve tmě. Behavio jim svítí na cestu

„Data jsou nová ropa,“ hlásají média, analytici i ekonomové už pěknou řádku let. Firmy si to dobře uvědomují, často ale nevědí, jak najít ta relevantní pro svoje podnikání. Technologická firma Behavio jim pomáhá se zorientovat díky vlastnímu digitálnímu řešení.

Data se ve 21. století stala nepostradatelnou surovinou. Pro firmy jsou nekonečným zdrojem podrobných informací o tom, co si lidé kupují, jak se daří konkurenci nebo jaká nálada panuje na trhu – tedy, pokud s nimi umějí dobře pracovat.

Třeba pro plánování marketingových strategií jsou taková data zcela zásadní, protože pomáhají pochopit, v jakém kontextu se značka vůbec pohybuje. Kvalita těchto dat se však může diametrálně lišit.

Přehled přinese brand tracking

Data ještě pořád často přinášejí robustní agenturní výzkumy. Vedení firem z nich má ale často obavy.

„Stále tu existuje představa, že za výzkum musíte dát statisíce, abyste z něj dostali něco pořádného. To už prostě není pravda,“ říká Vojtěch Prokeš, šéf výzkumného týmu firmy Behavio Labs. „Pokud chcete mít základní přehled o tom, jak vás vnímají zákazníci nebo co se děje na trhu, stačí vám základní měření síly značky.“

Tato forma šetření, kterou marketingový svět označuje jako brand tracking, se provádí zpravidla každý měsíc nebo kvartál. Čtvrtletní „trackování“ vyjde podle Prokeše na několik tisíc korun měsíčně. Dovolit si ji tak mohou i menší značky, které doposud odrazovaly vysoké ceny strategických výzkumů.

„Nízká cena samozřejmě nemůže jít na úkor kvality dat. Skrývá se za tím technologie a pokročilá automatizace procesů, které se odehrávají na pozadí, a klient je reálně vůbec nevidí. Dlouho jsme brand tracking obstarávali agenturně, ale postupem času jsme našli způsoby, jak to celé urychlit, a tím pádem i zlevnit,“ popisuje výzkum Prokeš. Klienti se ve webovém prostředí navíc obslouží sami. Když chtějí, mohou výzkumníky samozřejmě kontaktovat, aby s nimi například prodiskutovali výsledky.

Dostupné informace o trhu i konkurenci

Co se tedy dá z brand trackingu reálně zjistit?

Mezi základní data patří například informace o tom, kolik má značka zákazníků, jak velká je její tržní penetrace nebo jak si stojí oproti konkurenci. Trackováním se dá zachytit také trend v celé kategorii, kde se značka pohybuje. „Jestliže prodáváte například bazény, je pro vyhodnocení výkonu vlastní značky klíčové vědět, jestli se jich celkově prodává více nebo méně,“ popisuje metriku Prokeš.

Klienti se z brand trackingu dozví také to, jaké atributy si lidé nejčastěji spojují s jejich značkou. „Vnímají vás jako kvalitní brand? Připadají jim vaše produkty zdravé? Nebo jim třeba usnadňujete práci? Odpověď na otázku‚ co si o mně zákazníci myslí, přináší právě brand tracking,“ vysvětluje Prokeš.

V neposlední řadě brand tracking odkrývá také to, jakou emoci v lidech daná značka vyvolává, nebo co si o ní přímo myslí. „Tato metrika pomáhá klientům včas identifikovat, jestli není někde problém, jestli z jakéhokoli důvodu neroste negativní emoce z jejich značky. Včas tak mohou předejít problémům, s rostoucí nespokojeností klientů. Věřím, že to za těch pár tisíc za brand tracking stojí,“ uzavírá Prokeš.