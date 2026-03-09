Když okna a žaluzie fungují špatně, firmy to platí každý den
Firmy dnes řeší energie, nájmy, technologie i efektivitu lidí. Málokdo si ale uvědomuje, že jedním z nejpodceňovanějších provozních nákladů jsou okna a stínicí technika. Zanedbané těsnění, špatně seřízené kování nebo nefunkční žaluzie nejsou jen kosmetická závada.
Úniky tepla a přehřívání nejsou detail
Pokud okna nedoléhají správně, zvyšují náklady na vytápění i chlazení. Často přitom nejde o potřebu výměny celého systému, ale o odborné seřízení a servis. Pravidelný servis oken dokáže vrátit okna do stavu, kdy správně těsní a plní svou funkci bez zbytečných tepelných ztrát.
Žaluzie nejsou jen estetika
Stínicí technika výrazně ovlivňuje pracovní komfort i energetickou bilanci prostoru. Odborný servis nebo výměna konkrétních částí je často výrazně levnější než kompletní nová instalace. Řešení nabízí například sekce žaluzie, kde se řeší jak nové realizace, tak opravy a údržba stávajících systémů.
Jeden partner místo pěti řemeslníků
Efektivnější je mít jednoho specialistu, který řeší okna i stínění komplexně – od diagnostiky po finální servis. Právě tak funguje Oknamistr, který propojuje servis oken, opravy kování i práci se stínicí technikou do jednoho uceleného řešení.
Nejlevnější zásah je ten včasný
Většina závad začíná nenápadně. Systematický přístup znamená řešit věci v momentě, kdy jsou malé – pravidelné seřízení, kontrolu těsnění, servis mechanismů a včasnou výměnu opotřebených dílů.