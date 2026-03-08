Trh zvýšil sázky na bankrot Dubaje. Křetínský mění AAA Auto. Tykač posiluje v ČEZ
- Válka na Blízkém východě mění vnímání Dubaje jako bezpečného lokace pro investice do nemovitostí.
- AAA Auto prochází proměnou. Prioritou místo zisku je nově expanze.
- Miliardář Pavel Tykač posílil svůj podíl v ČEZ.
Investiční ráj na rozcestí a konec iluze o plánu B? Trh zvýšil sázky na bankrot Dubaje
- Dosud nezastavitelný růst dubajských akcií a nemovitostí naráží kvůli geopolitickému napětí na první vážnou překážku.
- Pověst emirátu jako absolutně bezpečného útočiště se otřásá a trhy už začaly naceňovat vyšší riziko bankrotu.
- Experti čekají, nakolik situace zasáhne klíčovou turistiku a komu naopak přihraje levné nákupy.
Křetínský mění AAA Auto. Z autíčkářů se mají stát nenasytní dravci, kteří skoupí konkurenci
- Aures Holdings mění majitele a s ním i obchodní strategii.
- Největší prodejce v regionu už neklade zisk na první místo, prioritu dostává expanze.
- Poprvé ve své 34leté historii se má skupina výrazně opírat o akvizice.
Jsem tu a musíte mě začít brát vážně. Tykač demonstrativně zvýšil svůj podíl v ČEZ
- Miliardář Tykač posílil svou pozici v ČEZ a překonal důležitý milník.
- V posledních měsících jedna z jeho firem dokupovala akcie za stamiliony korun.
- Skutečný rozsah jeho podílu může být kvůli složité struktuře držení podílů mnohem větší, než se na první pohled zdá.
FLOW: Byznys s transplantacemi vlasů roste, Češi jsou nejplešatější na světě, říká podnikatel Štěpánek
Dostaneš zlatý padák, když sám odejdeš. Německé automobilky vyhazují manažery ve velkém, cítí to i Škoda Auto
- Automobilky i dodavatelé nekompromisně škrtají v nákladových položkách. Vlna smetla tisíce vrcholových manažerů.
- Obzvláště silně se trend projevuje v Německu: šetří Mercedes-Benz, BMW i koncern Volkswagen, což dopadá i na Škodu Auto.
- Část úkolů přebírá umělá inteligence a humanoidní roboti.