Předplatné

Trh zvýšil sázky na bankrot Dubaje. Křetínský mění AAA Auto. Tykač posiluje v ČEZ

Co vám (ne)uteklo

Co vám (ne)uteklo Zdroj: e15

mir
Diskuze (0)
  • Válka na Blízkém východě mění vnímání Dubaje jako bezpečného lokace pro investice do nemovitostí. 
  • AAA Auto prochází proměnou. Prioritou místo zisku je nově expanze. 
  • Miliardář Pavel Tykač posílil svůj podíl v ČEZ. 

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.

Investiční ráj na rozcestí a konec iluze o plánu B? Trh zvýšil sázky na bankrot Dubaje

  • Dosud nezastavitelný růst dubajských akcií a nemovitostí naráží kvůli geopolitickému napětí na první vážnou překážku. 
  • Pověst emirátu jako absolutně bezpečného útočiště se otřásá a trhy už začaly naceňovat vyšší riziko bankrotu. 
  • Experti čekají, nakolik situace zasáhne klíčovou turistiku a komu naopak přihraje levné nákupy. 

Křetínský mění AAA Auto. Z autíčkářů se mají stát nenasytní dravci, kteří skoupí konkurenci

  • Aures Holdings mění majitele a s ním i obchodní strategii. 
  • Největší prodejce v regionu už neklade zisk na první místo, prioritu dostává expanze. 
  • Poprvé ve své 34leté historii se má skupina výrazně opírat o akvizice. 

Jsem tu a musíte mě začít brát vážně. Tykač demonstrativně zvýšil svůj podíl v ČEZ  

  • Miliardář Tykač posílil svou pozici v ČEZ a překonal důležitý milník.
  • V posledních měsících jedna z jeho firem dokupovala akcie za stamiliony korun.
  • Skutečný rozsah jeho podílu může být kvůli složité struktuře držení podílů mnohem větší, než se na první pohled zdá.

FLOW: Byznys s transplantacemi vlasů roste, Češi jsou nejplešatější na světě, říká podnikatel Štěpánek

Video placeholder
FLOW: Byznys s transplantacemi vlasů roste, Češi jsou nejplešatější na světě, říká podnikatel Štěpánek • e15

Dostaneš zlatý padák, když sám odejdeš. Německé automobilky vyhazují manažery ve velkém, cítí to i Škoda Auto

  • Automobilky i dodavatelé nekompromisně škrtají v nákladových položkách. Vlna smetla tisíce vrcholových manažerů.
  • Obzvláště silně se trend projevuje v Německu: šetří Mercedes-Benz, BMW i koncern Volkswagen, což dopadá i na Škodu Auto.
  • Část úkolů přebírá umělá inteligence a humanoidní roboti.
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů