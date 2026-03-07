Je na válečné stezce a recese za rohem. Apple rozdmýchal s MacBookem Neo nebývalé emoce
- Apple rozvířil debatu novým notebookem MacBook Neo za 599 dolarů, který má ambici narušit dominanci levnějších laptopů s Windows.
- Influencerům i analytikům se líbí agresivní cena, zároveň ale upozorňují na limit základního modelu s pamětí 8 GB RAM.
- Někteří komentátoři krok Applu čtou jako reakci na nástup lokální umělé inteligence i možné ochlazení ekonomiky.
Když se řekne „rozumná cenová politika“ nebo rovnou „dobře naceněné zařízení“, asi málokomu přijdou na mysl jako první produkty společnosti Apple. A přesto je to od tohoto týdne realitou trhu s elektronikou.
V průběhu posledních dní představená zařízení s logem nakousnutého jablka – a hlavně pak MacBook Neo – jsou totiž vším, jen ne tím, na co byli tradiční kritici Applu zvyklí: vzhledem k situaci na trhu jsou překvapivě levná, a přitom si zachovávají tradiční pozlátko „walled garden“ operačního systému iOS, které mnoha uživatelům imponuje.
Změna strategie firmy vyvolala velký rozruch a jsou slyšet jak slova chvály, tak varování, že „když už i Apple začal být levný, je recese za rohem“.
Rozruch je vidět hlavně na sociálních sítích. Apple podle analytické platformy GlobalData ovládl témata diskuzí: největší pozornost přitáhl model MacBook Neo, takzvaný vstupní notebook s cenou 599 dolarů, který má ambici narušit dominanci počítačů s Windows a chromebooků v nižší cenové kategorii. Zároveň firma uvedla novou generaci čipů M5 pro modely MacBook Air a MacBook Pro.
Ty přinášejí výrazná zlepšení pro zpracování umělé inteligence přímo v zařízení, ale zároveň i mírně vyšší ceny, které výrobce přičítá globálnímu nedostatku operačních pamětí. Podle analytiků může být právě MacBook Neo potenciálním disruptorem trhu levnějších notebooků a chromebooků, které dominují hlavně v systému školství.
Rozbíjení trhu začalo
„Influenceři většinou vnímají MacBook Neo jako strategický mistrovský tah a předpovídají, že půjde o obrovský úspěch, který může rozbít trh levnějších notebooků tím, že nabídne prémiový systém macOS za bezprecedentní cenu,“ uvedla analytička sociálních médií GlobalData Shreyasee Majumderová.
Zároveň ale podle ní část komentátorů upozorňuje na omezení základního modelu s pamětí 8 GB RAM a také na rostoucí cenu profesionálních konfigurací s čipy M5, která může zatěžovat rozpočty zákazníků navzdory výraznému výkonu nového hardwaru.
Diskuzi dále přiživily i komentáře známých technologických komentátorů a investorů. Tom Warren z technologického serveru The Verge například napsal, že „MacBook Neo by měl být obrovským varovným signálem pro Microsoft, aby zlepšil Windows 11. MacBooky Applu byly vždy hlavně prémiová zařízení, ale Neo za 599 dolarů míří přímo do jádra trhu s notebooky s Windows. Pro Microsoft, Lenovo, Dell, HP a další je to červený poplach,“ prohlásil.
Populární recenzent a techtuber Linus Sebastian na svém kanálu Linus Tech Tips prohlásil, že v podstatě nedokáže nyní komukoliv hledajícímu laptop doporučit něco jiného než MacBook Neo. Podobně hovořil i techtuber Arun Maini na svém kanálu Mrwhosetheboss, který ve svém videu kladl důraz hlavně na „šílenou hodnotu vzhledem k ceně“, kterou uživatel s novým macem získává.
Údiv vyjádřil i další velký techtuber současnosti Marques Brownlee, který dále střídměji upozornil na to, že Neo přece jen běží na čipu, který byl použit už v 16. iteraci iPhonu Pro.
Zakladatel platformy Savvy Trader Hamid reagoval ještě emotivněji a na sociálních sítích napsal, že „poprvé za éry Tima Cooka může jít o první nový produkt Applu, který bude masivním hitem. Apple MacBook za 500 dolarů? Tyhle se budou prodávat jako rohlíky. Notebooky s Windows jsou mrtvé. Tohle je velká věc.“
První Mac s mobilním čipem
Analytik Horace Dediu ze společnosti Asymco považuje uvedení zařízení za zásadní technologický moment a uvedl, že „MacBook Neo s čipem A18 Pro za 599 dolarů je přelomová událost. Jde o první mac s mobilním procesorem a symbolický konec vývoje, v němž mobilní technologie postupně převzaly hlavní roli. Osobní počítače se tak stávají spíše doplňkem mobilního ekosystému.“
Podle investora Seana D. Emoryho ze společnosti Avory & Co. jde ale zároveň o obranný krok Applu. Uvedl, že „se čím dál víc ukazuje, že velká část umělé inteligence poběží přímo v zařízení, nikoli jen v cloudu. To znamená AI s pamětí, AI rozumějící kontextu uživatele a AI zabudovanou přímo do uživatelského prostředí zařízení.“
Editor serveru Windows Central Daniel Rubino zároveň upozorňuje na praktické limity základní konfigurace. Podle něj lidé „něco špatně chápou“, když se debata o 8 GB RAM vyhrocuje. Sám prý roky používá notebooky s Windows s touto pamětí a považuje ji „za přijatelnou, i když ne ideální“. Zároveň ale připouští, že otázkou zůstává, jak se s tímto hardwarem do budoucna vyrovná systém Apple Intelligence.
Bude dráž
V komentářích se ale zároveň objevují ironické spekulace odkazující na stav trhu s elektronikou, respektive paměťovými čipy. Jejich cenu poslední měsíce žene zběsile vzhůru boom AI a plně zaobjednané výrobní kapacity předních světových producentů ve prospěch stavby datových center. „Levný Apple? Peklo zamrzlo, krize je za rohem,“ zní shrnující komentář pod videem LTT s několika desítkami tisíc lajků.
Podle některých techtuberů totiž nízká cena u maců nebo i iPhonu 17e může být znamením, že příští rok bude hůře. Apple pro výrobu těchto zařízení totiž použil paměti, které si objednával předloni a loni, ještě v době, kdy ceny výrobních kapacit nebyly tak vysoké jako nyní. To by se pro příští nebo přespříští generaci mohlo rychle změnit. Z pohledu uživatele se totiž v případě vývoje cen spotřební elektroniky blýská na mnohem horší časy.
Třeba podle společnosti Gartner by jen letos celosvětové dodávky osobních počítačů mohly klesnout o 10,4 procenta a prodeje chytrých telefonů o 8,4 procenta. Důvodem jsou zmíněné prudce rostoucí ceny pamětí. Gartner očekává, že kombinované ceny pamětí DRAM a SSD do konce roku 2026 vzrostou zhruba o 130 procent. To by mělo zvýšit ceny počítačů o 17 procent a chytrých telefonů o 13 procent, což přesune poptávku především k dražším zařízením.
Konec celého segmentu
Podle analytika Gartneru Ranjita Atwala jde o nejprudší pokles dodávek zařízení za více než deset let. Vyšší ceny podle něj zúží nabídku zařízení a povedou k tomu, že uživatelé budou svá zařízení používat déle, což zásadně změní dosavadní cykly jejich obměny.
Životnost počítačů do roku 2026 má vzrůst o 15 procent u firemních zákazníků a o 20 procent u spotřebitelů. Delší používání starších zařízení ale může zároveň zvýšit bezpečnostní rizika a komplikovat jejich správu.
Největší dopad mají mít rostoucí ceny pamětí na nejlevnější segment trhu, do kterého se nyní Apple paradoxně vrhl. Podíl pamětí na celkových výrobních nákladech počítače má vzrůst ze 16 procent v roce 2025 na 23 procent, což výrobcům ztíží schopnost absorbovat náklady u levných modelů.
Podle Gartneru proto může segment základních počítačů pod hranicí 500 dolarů do roku 2028 zcela zmizet. Podobně budou zdražování citelněji pociťovat kupci levných smartphonů, kteří častěji zvolí repasované nebo použité přístroje, případně si ponechají stávající telefon déle. Prémiová zařízení by měla být zasažena méně.