Klíčová je návratnost a roční výnos, zdůrazňuje Petr Švrček u fotovoltaiky pro bytové domy

Můžete nám krátce představit společnost Bluenet NTS, a. s.?

Společnost Bluenet NTS, a. s. vznikla v roce 2017 akvizicí několika společností, které působí již více než patnáct let v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především v oboru projekční činnosti, vývoje a instalace energeticky úsporných opatření, nejenom na poli tepelných čerpadel a fotovoltaiky, ale i ve sféře úspor energií obecně. Dlouhodobě se specializujeme na bytové domy a municipality, nicméně působíme i na trhu komerčních instalací a rodinných domů.

Podle zdrojů ze Státního fondu pro životní prostředí měla v roce 2023 vaše společnost více než devadesátiprocentní podíl na trhu instalací fotovoltaických elektráren v bytových domech. Podle aktivit v mediálním prostoru vám však v poslední době přibývá konkurence. Čím to je?

Je to jednoduché. Česká společnost hodně často uvažuje systémem „hasíme, až když hoří“ –v tom smyslu, že po pádu cen energií, kdy se ceny vrátily k normálu, došlo k razantnímu úbytku instalací u rodinných domů. Těmito instalacemi se živila stovka firem, protože se v zásadě nejedná o nic složitého. Takovéto firmy, které přišly o trh, hledají logicky nové odbytiště a nalezly jej u bytových domů, kterých je na našem území přes 200 tisíc.

Co to znamená pro vás a co pro bytové domy? Vytváří to příznivý tlak na ceny realizací u bytových domů?

Pro nás to samozřejmě znamená konkurenci, minimálně v mediálním prostoru. Ač to z webových stránek konkurenčních firem takto vypadá opačně, pravda je, že skutečných realizací ani v tomto roce zásadně nepřibylo. Nicméně trh je obrovský, nadto se nám stále daří vysvětlit zákazníkům, proč si mají vybrat nás, nikoli někoho, kdo nemá s podobnými instalacemi adekvátní zkušenosti. Pokud dostaneme prostor prezentovat naše řešení, velmi často zákazník změní dodavatele, a to i tehdy, když je již prakticky rozhodnut realizovat instalaci s konkurencí. My již roky pracujeme s férovou obchodní marží, takže zásadnější prostor pro snížení ceny vzniká jen poklesem cen technologií, které používáme. Bytový dům se může nechat přesvědčit na konkurenční řešení, ale to vždy bude trpět technologických handicapem oproti tomu, co nabízíme my. Přiznávám, že garážové firmy mohou mít nižší vstupní náklady, protože neinvestují do vývoje vlastního řešení nebo instalují to, co je právě dostupné na trhu či je nejlevnější. To ovšem není naše cesta.

Bluenet NTS, a.s.

Bytový dům by ale měla přece zajímat primárně cena instalace a samozřejmě funkčnost, není to tak?

Otázka zní jako protimluv. Z našeho pohledu má bytový dům vlastně jediné nevyužité zásadní aktivum, a tím je jeho střecha. Pokud se rozhodnete toto aktivum využít tak, že si na něj nainstalujete fotovoltaickou elektrárnu za minimální cenu, tak s tím souvisí fakt, že takováto instalace bude mít na úspory nákladů za energie jednotlivých bytů jen minimální dopad. To je realita. Funkčnost jde v tomto případě bohužel ruku v ruce s cenou. Bytový dům by neměla zajímat hodnota investice, ale její návratnost a roční výnos z provozu. Protože tyto ukazatele vám říkají, jaký bude příjem pro byty po dobu celého provozu elektrárny. Když občas vidíme konkurenční nabídky, stydíme se, že děláme v podobné branži. Dokonce jsme viděli již nabídku, kdy instalační firma vypočítává roční úsporu z násobku výkonu elektrárny a aktuální ceny nákupu silové energie. Bez toho, aniž by se zabývala tím, co dům dokáže spotřebovat a jak, a také kolik energie odteče do distribuční soustavy. Věřte tomu nebo ne, ale ekonomická návratnost našich instalací je bezkonkurenční, a to i za situace, kdy instalace špičkové technologie je vyvážena jeho adekvátně vyšší cenou.

V čem je tedy specifikum bytového domu a rozdíl v instalaci na domě rodinném?

Zcela zásadní. Musíte zde vyřešit celou řadu věcí, kterými se naše společnost zabývá léta. Koncepce musí zohlednit fakt, že elektrárna vyrábí především v době, kdy je spotřeba nejnižší. Pak je zde problém fázové asymetrie, kterou většina řešení nezvládá, je třeba klást maximální důraz na bezpečnost provozu a v neposlední řadě brát v úvahu pohodlí vedení bytového domu a bytů obecně, spojené s otázkou monitoringu a rozúčtování energií. Tyto bolesti máme vyřešeny již několik let a jejich optimalizací jsme strávili rovněž několik let. Nováček v oboru musí nutně projít stejným procesem, nebo řešení jednoduše zkopírovat, což může být bez příslušných znalostí kontraproduktivní.

Bluenet NTS, a.s.

Bezpečnost je v poslední době hodně frekventované téma. Můžete nám k tomu říct něco víc?

Pro naši společnost je téma bezpečnosti ústředním tématem. Zavedli jsme obdobná pravidla jako holandští kolegové. Zkušenosti z Holandska jsme čerpali zejména proto, že sledujeme moderní trendy a v této zemi došlo k tomu, že dvacet let se zde živelně instalovaly fotovoltaické zdroje. Několik jich tam shořelo a nastala situace, kdy pojišťovny zavedly poměrně přísná kritéria a audity, bez kterých vás jednoduše nepojistí. Nyní se v této zemi sedmdesát procent elektráren upravuje tak, aby vyhovovaly novým pravidlům, a to se značnými náklady. My takovéto situaci předcházíme tím, že dodržujeme nejpřísnější bezpečností pravidla již nyní, dokonce aniž by nás k tomu nutily platné normy. Používáme pouze ověřené technologie indikující přepětí nebo požár, a to u každého jednotlivého fotovoltaického panelu. Používáme jen originální MC4 konektory a školíme pracovníky v jejich instalaci. Na každou stavbu umísťujeme ochranné prvky spojů a hasicí zařízení. Zpracováváme a respektujeme požárněbezpečnostní řešení pro každou stavbu. Samozřejmostí je i kybernetická bezpečnost. Naše technologie a aplikace provozujeme na vlastních chráněných cloudech.

Jak byste shrnul argumenty, proč by si bytový dům měl k realizaci vybrat právě vás?

V zásadě: máme v tomto oboru prokazatelně největší zkušenosti, nejednáme unáhleně nebo ryze komerčně, veškeré technologie sami testujeme. Sledujeme moderní trendy v bezpečnosti, máme vlastní vývoj, jsme stabilní společnost, protože podnikatelská rizika diverzifikujeme do jiných oblastí podnikání, tedy nikoli pouze na instalace fotovoltaik. V neposlední řadě jsme sehraný tým lidí téměř rodinného charakteru a k migraci pracovníků u nás prakticky nedochází. V naší společnosti nepanuje korporátní prostředí, rádi komukoli poradíme, a to nejenom klientovi, ale dokonce i konkurenci.