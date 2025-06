Letošní rok je pro FENIX Group z Jeseníku rokem stabilizace a návratu k růstu

Loňské tržby holdingu FENIX Group z Jeseníku, který patří k předním tuzemským výrobcům a dodavatelům elektrických topných systémů a bateriových úložišť, byly ve výši 1,425 miliardy korun o 11 procent nižší než tržby v roce 2023 (1,602 miliardy korun). Ve finančních plánech na letošní rok vedení Fenix Group pak po dvou letech poklesů počítá opět s růstem tržeb na 1,76 miliardy korun a ziskem na 101 milionů korun. „Letošní rok je pro nás rokem stabilizace skupiny a návratem k růstu, důležitý je i vstup na trh služeb výkonové rovnováhy s bateriovými úložišti našeho vývojového centra AERS. Vzhledem k přeregulovaným a stagnujícím evropským trhům zesílíme také aktivity na trzích mimo EU,“ řekl Cyril Svozil jr., předseda správní rady holdingu. Holding FENIX Group se loni potýkal podobně jako v roce 2023 se slabší poptávkou po elektrických topných systémech na evropských trzích. Tržby negativně ovlivnily i loňské záplavy, které způsobily společnosti FENIX Group škody za zhruba osm desítek milionů korun.

Zdrojem optimismu jsou letošní legislativní změny

Na podzim nabyde účinnost zákon LEX OZE III, který obsahuje opatření pro lepší integraci OZE do elektrizační soustavy, včetně podpory akumulace energie a flexibility spotřeby. FENIX Group je na rostoucí zájem trhu díky svému novému velkokapacitnímu průmyslovému bateriovému úložišti BESS (výkon 1 MW / kapacita 2,4 MWh) připraven. Od dubna už toto úložiště v Jeseníku poskytuje služby výkonové rovnováhy a dosavadní výsledky ukazují, že ekonomická návratnost se pohybuje v intervalu 3-4 let. „Díky plně funkčnímu úložišti, které jsme vyvinuli a provozujeme, máme na trhu SVR náskok a chceme jej využít. Výkon a kapacitu jsme nastavili tak, aby se úložiště nepodbízelo nízkou cenou, ale přinášelo maximální efektivitu širokému spektru zákazníků. Navíc nabízíme vlastní technické řešení a flexibilitu softwaru, který umožňuje přiřadit každému úložišti ty funkce, které zákazník potřebuje a využije,“ řekl Cyril Svozil jr.

Zdroj: FENIX GROUP a.s.

Zajištění stability a spolehlivosti elektrické sítě

Služby výkonové rovnováhy (SVR) nejsou ničím novým, ve světě hrají klíčovou roli při prevenci výpadků elektřiny (blackoutů) a udržování frekvence sítě na stabilní úrovni. Integrace bateriových úložišť do energetické soustavy může znamenat i stabilnější a efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie. BESS úložiště společnosti FENIX Group, určené pro zajišťování služeb výkonové rovnováhy, umožňují rychlou a flexibilní reakci na kolísání nabídky a poptávky energie. Tím pomáhají udržovat stabilní frekvenci sítě, což je zásadní pro prevenci výpadků a zajištění spolehlivého dodávání energie. „Naše baterie mohou poskytovat kladné i záporné služby výkonové rovnováhy, což znamená, že mohou rychle dodávat energii do sítě nebo naopak akumulovat energii v případě jejího přebytku. Pro firmy jsou samozřejmě klíčové ekonomické výhody a z našich mnohaletých zkušeností vidíme, že investice do bateriových úložišť mohou vést díky efektivnímu využívání energie k úsporám na provozních nákladech,“ uzavírá Cyril Svozil jr.

Pozitivní vliv na trhu vytápění má i loňská novela

Novela 222/2024 Sb. vyhlášky o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb. vstoupila v platnost od 1. září 2024 a začíná ovlivňovat konečnou klasifikaci některých typů budov. Miroslav Petr, vedoucí tuzemského prodeje společnost FENIX Trading, k tomu uvedl: „Přestože laická i odborná veřejnost dobře věděla o výhodách elektrického sálavého vytápění rodinných domů, platná legislativa v posledních letech využití elektrických topných rohoží, folií a panelů v novostavbách značně komplikovala. Novela vyhlášky přinesla změny, kterými toto pomyslné ‚červené světlo na semaforu‘ vypnula a dává našim produktům opět zelenou. Elektrické sálavé vytápění tak může být hlavním zdrojem tepla nového rodinného domu. Částečně díky snížení konverzního faktoru pro elektrickou energii, nově je ale možné zahrnout do výpočtu PENB celou výrobu fotovoltaiky, bude-li schopná pouštět přebytky do sítě. Tím se spotřeba neobnovitelné primární energie významně sníží.“

Stavebníkovi rodinného domu tak podle propočtů stačí instalovat na domě malou fotovoltaickou elektrárnu o velikosti řádově 6 kWp a může si dát nainstalovat elektrické sálavé vytápění. S touto kombinací splní kritéria pro PENB svého domu.

Zdroj: FENIX GROUP a.s.

Novinky a inovace v sálavých panelech a regulacích

Kateřina Jezerská, členka správní rady holdingu FENIX Group a ředitelka obchodní společnosti FENIX Trading prezentovala na tiskové konferenci nové výrobky i zajímavé tuzemské a zahraniční reference. Nejnovější novinkou mezi sálavými panely jsou designové sálavé panely typu Ecosun GS-WiFi/CR-Wifi s integrovaným wifi termostatem. Nově budou všechny panely Ecosun GS a CR v provedení Wifi Ready, což znamená, že bude možné wifi modul doplnit i dodatečně. Novinkou, která bude na trhu od září 2025, je i inovovaný oblíbený termostat TFT Wifi v provedení TFT Wifi RF, který kromě klasické kabelové instalace umožňuje pomocí RF signálu doplnit další topná zařízení.

Zdroj: FENIX GROUP a.s.