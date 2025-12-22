Lidé víc důvěřují externím účetním než těm interním
Důvěřují lidé účetním? Výzkum ukázal jedno překvapivé zjištění. Větší důvěře se těší externí účetní, kteří předstihli ty interní.
Na první pohled by to mělo být spíš naopak. Pokud se lidé s účetním pravidelně setkávají v rámci jedné firmy, mohou navázat osobnější vztah a třeba si i tykají. Zdálo by se tedy, že k interním účetním budou lidé chovat větší důvěru.
Nicméně z výzkumu Česká účetní, který si v roce 2024 nechal zpracovat Svaz účetních České republiky a Účetní v sukni, vyšel opak. Zatímco internímu účetnímu naprosto důvěřuje 38 % respondentů, externímu účetnímu takto důvěřuje až 50 % z nich.
Vysvětlením může být to, že pokud lidé využívají služeb externího účetního, sami si ho vyberou. A v řadě případů také dají na doporučení svých známých. Pokud by zjistili, že jim účetní odborník nakonec nevyhovuje, mohou ho změnit.
Lidé ve firmách, kteří spolupracují s interním účetním – například mu nosí doklady k proplacení a nechávají si od něj zpracovávat roční zúčtovaní daně – možnost volby nemají. Je tedy větší pravděpodobnost, že jim účetní lidsky nesedne či mají k jeho práci výhrady, ale nemohou s tím nic dělat.
Důvěra roste s věkem účetních
Dalším zjištěním je, že čím je účetní starší, tím více mu klienti a kolegové z firmy důvěřují:
- Účetním od 18 do 45 let naprosto důvěřuje 41 % respondentů.
- Účetním od 46 do 55 let naprosto důvěřuje 45 % respondentů.
- Účetním od 56 let a starším naprosto důvěřuje 49 % respondentů.
Výzkumníci také zjišťovali, z jakých důvodů se účetní typicky na své klienty a kolegy zlobí. Mezi pět nejčastějších příčin patří:
- Nedodávají doklady včas – 69 %.
- Neinformují účetního o důležitých změnách v podnikání – 67 %.
- Snaží se zahrnout do daňově uznatelných nákladů výdaje, které tam nepatří – 64 %.
- Neodlišují přesně, co jsou náklady podnikání a co jsou osobní náklady – 60 %.
- Neberou zřetel na požadavky účetních standardů nebo na předpisy – 56 %.
Široká pracovní náplň účetních
Co se týká pracovní náplně účetních, může obnášet až 27 různých činností. Z výzkumu vyplynulo, že v průměru účetní vykonává 17 z nich. Mezi ty časté patří zpracování roční uzávěrky, komunikace s úřady, tvorba finančních výkazů, přiznání k DPH či přiznání k dani z příjmů. Účetní také mívají na starosti vystavování faktur.
Oblast fakturace už výzkum detailně nezkoumal, nicméně platí, že externí účetní zpravidla využívá tyto možnosti:
- Klient na něj může vystavování faktur zcela outsourcovat. Účetní pak faktury vystavuje ve vlastním účetním programu.
- Klient si vystavuje faktury sám ve svém účetním programu nebo ve fakturační aplikaci. Dobrým příkladem takové aplikace je třeba iDoklad.cz. Následně pak podnikatel jednou měsíčně vystavené faktury pošle účetnímu, nebo mu udělí přístup do systému a účetní si doklady stáhne sám.