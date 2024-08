Mít na výběr je základ. Neuvěříte, co všechno si vysokoškoláci můžou sami rozhodnout

Do školy nastoupíte, když je vám šest a opustíte ji klidně až za dvacet let. Přestože se mění obsah i náročnost studia, spousta věcí zůstává stejných. Většinou je jasně nalajnované, jak bude studium probíhat, jakým předmětům se budete věnovat i kdy a jakým způsobem školu dokončíte. Co kdybyste to ale byli vy, kdo si sám určí, jak bude studium vypadat?